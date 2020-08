Amazon straccia i prezzi di mouse, tastiere e trackpad Apple

Su Amazon sono tornati gli sconti nel carrello per il mondo Apple. Tra le promozioni disponibili, oltre a quelle che riguardano AirPods, AirPods Pro ed iPhone SE, ci sono anche quelle su Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Trackpad.

Questi accessori, particolarmente utili e adatti a chi usa un Mac desktop ma interessanti anche per chi utilizza un portatile e persino un computer Windows, sono oggi ai prezzi già bassi di sempre. In particolare i prezzi migliori li spuntate sul Magic Mouse Bianco (67,44 €), Magic Keyboard argento (114,95 €), Magic Trackpad argento (114 euro). In sconto ci sono anche i colori grigio siderale, ma la promozione è un po’ meno conveniente.

Da segnalare che trovate in sconto anche la Apple Pencil di sconda generazione che scende a 121,60 € e la Magic Keyboard per iPad Pro da 11 pollici che viene ribassata di una decina di euro a 322 €.

Ecco la lista dei prezzi rilevata alle 18.30 dell”8 Agosto.

Magic Trackpad 2 – Space Grey In offerta a 121,60 € – invece di 149,00 €

sconto 18% – fino al 9 agosto 2020

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico – Italian – Grigio siderale In offerta a 129,00 € – invece di 149,00 €

sconto 13% – fino al 9 agosto 2020

Magic Trackpad 2 – Silver In offerta a 114,00 € – invece di 149,00 €

sconto 23% – fino al 9 agosto 2020

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico – Italiano – Silver In offerta a 121,00 € – invece di 149,00 €

sconto 19% – fino al 9 agosto 2020

Apple Magic Mouse 2 In offerta a 67,44 € – invece di 85,00 €

sconto 21% – fino al 9 agosto 2020

Magic Mouse 2 – Space Grey In offerta a 90,24 € – invece di 99,00 €

sconto 9% – fino al 9 agosto 2020

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 121,60 € – invece di 135,00 €

sconto 10% – fino al 5 agosto 2020

Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 11″ – 2ª generazione) – Italiano In offerta a 322,05 € – invece di 332,19 €

sconto 3% – fino al 4 agosto 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.