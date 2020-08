Helbiz firma per l’acquisto di MiMoto, un nuovo passo per la micro mobilità elettrica

Helbiz firma un accordo con MiMoto per l’integrazione delle piattaforme e la successiva acquisizione; in questo modo, Helbiz completa la flotta di mezzi elettrici a due ruote, già presenti sul territorio con un’offerta green su Milano, Roma, Torino, Verona, Genova, Bari, Pescara, Cesena, Pisa e Latina.

L’accordo, che è il primo step del processo di acquisizione di MiMoto, condizionato alla prossima IPO sulla borsa americana (NASDAQ) da parte della società americana di e-bike e monopattini elettrici, ha l’obiettivo di ottenere una maggiore integrazione fra le piattaforme di utilizzo dei mezzi elettrici di Helbiz (biciclette e monopattini elettrici) con quelli di MiMoto (scooter elettrici). L’acquisizione permetterà lo sviluppo della prima applicazione di sharing di soli veicoli elettrici con operatività free floating in grado di offrire ai consumatori finali un’offerta così ampia di tipologie di veicoli, tra cui motorini, monopattini e bici elettriche.

L’operazione appena conclusa, segue l’assegnazione di ben otto nuove licenze ad Helbiz che dal mese di luglio opera nelle città di Bari, Cesena, Pescara, Pisa e Latina in Italia, oltre ad operare su Atlanta, Alexandria e Arlington negli USA. Dal suo canto, MiMoto ha avviato il servizio su Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino.

Ad ogni modo, con l’acquisizione le due società conteranno su una flotta di 7.000 monopattini elettrici, 3.000 e-bike a pedalata assistita e 1.000 motorini elettrici, raggiungendo così circa 1.200.000 utenti con servizi di micro-mobilità.

Ricordiamo, per dovere di completezza, le tariffe di Helbiz: 1 euro per lo sblocco iniziale + 0,15€ al minuto per la corsa. A ciò si aggiunge la possibilità di usufruire di una vantaggiosa tariffa flat – Helbiz Unlimited al costo di 29.99 euro al mese – che permette di effettuare un numero di corse giornaliere illimitato della durata di 30 minuti (a distanza di almeno 20 minuti l’una dall’altra) e l’accesso al servizio anche da Telepass Pay con 30 minuti di corse gratuite.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart. Se siete interessati ai monopattini elettrici vi invitiamo anche a leggere questo articolo con il regolamento definitivo che disciplina la marcia su strada di questi veicoli.