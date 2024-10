Analogue 3D porta il Nintendo 64 nel ventunesimo secolo

Pubblicità

Analogue, società specializzata in retro gaming, è pronta a commercializzare Analogue 3D, console che emula via hardware la Nintendo 64 (console prodotta dalla giapponese Nintendo tra il 1996 e il 2002 e succeduta al Super Nintendo Entertainment System).

L’arrivo di questa console di nuova generazione è previsto per i primi mesi del 2025. È ovviamente ispirata alla Nintendo 64 ed è un progetto nato senza supporta o approvazione di Nintendo, che ha come target i retrogamer.

Tra le peculiarità di Analogue, anni di meticoloso re-engineering e la completa compatibilità con tutta la libreria di giochi N64 grazie alla tecnologia FPGA (Field Programmable Gate Array), elemento che la rende indistinguibile dall’hardware originale, permettendo di sfruttare qualsiasi cartuccia originale (anche quelle per l’Europa, il mercato nordamericano o giapponese) e non solo: una delle peculiarità è l’upscaler ad hoc che permette di ripulire e trasformare il segnale video originale, migliorando la risoluzione fino al 4K. Gli utenti potranno scegliere diverse modalità di visualizzazione, incluso un “filtro” che simula le vecchie TV con tubo catodico per chi desidera una esperienza analoga o “autentica” in termini di aspetto e colori, come apparivano all’epoca sulle TV CRT.

Il “cuore” del sistema è l’ Array di gate programmabile Intel Cyclone 10GX ed è supportata la frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Il produttore riferisce che Analogue 3D supporta fino a 4 controller wireless di 8bitdo (azienda nota per controller stile retò); oltre alla connettività Bluetooth, non mancano due porte USB e uno slot per schede SD (inclusa scarda da 16GB). Un sistema operativo dedicato, 3D OS, migliora l’usabilità e l’interfaccia. Sarà possibile usare anche i controller originali del N64. Le dimensioni sono: 180mm x 230 mm x 49mm; il peso è di 837g.

I pre-ordini partono il 21 ottobre dalle 17 ora italiana; Analogue 3D (disponibili nelle colorazioni nera o bianca) sarà prenotabile per 249,99$; nella confezione è inclusa la console, un cavo HDMI, un cavo USB e un alimentatore USB-C.