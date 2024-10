GameSir Tarantula Pro è il controller per PC, Switch e mobile

Pubblicità

GameSir lancia Tarantula Pro, il nuovo controller ufficialmente disponibile su Amazon e compatibile con PC, Nintendo Switch, iPhone e Android. Il costo è di 79 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

GameSir Tarantula Pro offre tecnologia Mag-Res e connettività Bluetooth, con pulsanti personalizzabili e un design ispirato alla tarantola, studiato per migliorare l’esperienza di gioco. Come già accennato, è compatibile con diverse piattaforme come Switch, iOS, Android, PC e Steam, risultando così estremamente versatile.

Un’altra caratteristica di rilievo è proprio la connettività tri-modale, che permette di passare facilmente tra dispositivi grazie alle opzioni cablate, Bluetooth e 2.4GHz.

Gli stick Mag-Res, invece, combinano l’efficienza dei tradizionali stick a potenziometro con la durabilità dei trigger Hall Effect, offrendo una risposta fluida e immediata. I trigger Hall Effect, spiega il produttore, garantiscono un controllo lineare preciso, ideale anche per i giocatori di FPS e giochi d’azione.

Il GameSir Tarantula Pro è, inoltre, dotato di tecnologia HD Rumble per feedback aptico, permettendo ai giocatori di percepire l’azione di gioco in modo più incisivo, dagli impatti agli spari.

Ancora, offre giroscopio a 6 assi, oltre a permettere di riattivare la console con un solo tasto. Il controller è anche dotato di funzione NFC, dunque adatto anche ai fan di Nintendo.

Che si tratti di un controllore per hardcore è anche dato dal fatto che il Tarantula Pro offre anche nove pulsanti mappabili, che permettono di adattare i comandi alle preferenze del giocatore. Non manca neppure l’illuminazione RGB personalizzabile, con opzioni per cambiare colore, velocità dell’animazione e intensità.

Inoltre, grazie alle app GameSir Connect e GameSir, i giocatori possono regolare le zone morte degli stick e dei trigger, personalizzare l’intensità della vibrazione e aggiornare il firmware. Alcune funzionalità possono essere regolate anche tramite combinazioni di tasti durante il gioco.

Il controller GameSir Tarantula Pro è già disponibile su Amazon al prezzo di 79 euro. Si acquista direttamente da qui.