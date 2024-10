ESR Shift è la cover modulare tutto-fare per iPad

Pubblicità

Ecco una custodia per iPad che può essere annoverata tra le migliori attualmente in commercio: la Shift di ESR infatti si distingue per la sua elevata modularità che le consente di adattarsi alle diverse possibilità di utilizzo del tablet, dalla scrittura su un tavolino con Apple Pencil alla digitazione su tastiera (fisica o virtuale), alla visione di un film o alla partecipazione ad una videochiamata.

È tra le soluzioni più innovative e versatili per chi desidera sfruttare al massimo il proprio iPad, senza rinunciare a una protezione a 360° da urti e cadute per vivere tranquilli durante l’uso quotidiano del tablet.

Uno degli aspetti più apprezzabili di questa cover è il cavalletto con aggancio magnetico. Completamente esteso, consente di mantenere l’iPad in verticale in ben sei diverse inclinazioni. Quando invece il cavalletto è ripiegato, offre ulteriori tre angoli di supporto, ideali per scrivere o disegnare comodamente con Apple Pencil.

Volendo si può sganciare facilmente dalla struttura portante, consentendo di utilizzare iPad senza copertina e cavalletto ma senza abbandonare il guscio principale che protegge retro e cornici. Questo la rende estremamente pratica per le attività quotidiane, come leggere libri o disegnare, mantenendo sempre il dispositivo maneggevole.

Un tocco di creatività è dato dal dorso magnetico, che permette di fissare l’iPad, per esempio, allo sportello del frigorifero, rendendolo un ottimo supporto per consultare comodamente le ricette in cucina.

Il retro della cover è anche dotato di un astuccio dedicato per Apple Pencil, garantendo che l’accessorio sia sempre a portata di mano.

Quando iPad è in uso con il cavalletto integrato, è anche possibile orientarlo in verticale, offrendo così una maggiore flessibilità nelle modalità di utilizzo.

Un altro vantaggio è la possibilità di sollevare iPad fino a 8,5 centimetri, ideale per scrivere con tastiera e mouse esterni evitando così fastidi al collo, poiché consente di mantenere lo schermo all’altezza degli occhi.

La ESR Shift si presenta come una cover tuttofare, estremamente funzionale per guardare video, navigare su internet, digitare testi lunghi, leggere libri e persino giocare.

Le colorazioni disponibili – nero, blu, marrone, rosso e viola – permettono di scegliere quella che meglio si adatta al proprio stile. È inoltre prodotta in diverse misure per adattarsi a vari modelli di iPad. Nello specifico è compatibile con:

iPad Pro 13″ 2024;

iPad Pro 11″ 2024;

iPad Air 13″ 2024;

iPad Pro 11″ di 2a, 3a e 4a generazione;

iPad Air 11″ e 10.9″ di 4a e 5a generazione;

iPad Pro 12.9″ di 5a e 6a generazione.

Dove comprare

La custodia Shift di ESR per iPad è in vendita su Amazon e come dicevamo è compatibile con diversi modelli di iPad: i prezzi vanno da 51,99 € a 63,99 € in base alla versione scelta.