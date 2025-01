Anker si supera con l’alimentatore da 140W per ricaricarli tutti

Pubblicità

Non poteva mancare Anker al CES 2025 in corso: il noto produttore di accessori per dispositivi mobili presenta un caricatore da parete innovativo da 140W e una power bank con cavi retrattili, entambi dotati di mini display.

Il primo dei protagonisti in fiera per Anker è il caricatore da parete da 140W, dotato di uno schermo integrato per monitorare diverse metriche in tempo reale. Il display, una caratteristica sempre più comune nei prodotti Anker, mostra dettagli come il consumo di energia per ogni porta, la temperatura del dispositivo e lo stato della ricarica rapida.

Alimentatore Anker 140W: potenza da vendere

Grazie alla tecnologia GaN si raggiungono prestazioni notevoli, a partire dalla ricarica veloce da 4 porte in contemporanea. Non solo: offre 140W su due porte USB-C per alimentare e ricaricare due portatili in contemporanea senza problemi.

Con un MacBook Pro 16” M3 bastano solamente 25 minuti per ottenere il 50% di carica della batteria. Nonostante le dimensioni ridotte, il caricatore offre versatilità con tre porte USB-C e una porta USB-A, rendendolo ideale per chi ha bisogno di alimentare più dispositivi contemporaneamente.

In termini di compatibilità, Anker 3C1A supporta diverse tecnologie di ricarica rapida, tra cui Power Delivery 3.1 e UFCS, garantendo la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi. È già disponibile per l’acquisto sul sito del costruttore al prezzo di 90 dollari, circa 87 euro, ma con possibili ritardi di spedizione per il modello in colore nero dovuti alla richiesta elevata.

Power bank con cavi retrattili

Oltre al caricatore da parete, Anker ha introdotto una nuova power bank caratterizzata da cavi retrattili integrati. Non solo. Anche la power bank è equipaggiata con uno schermo simile a quello del caricatore da parete, fornendo informazioni utili come il livello di carica residua e lo stato della ricarica rapida.

Mentre i dettagli su prezzo e disponibilità devono ancora essere chiariti, è evidente che Anker sta cercando di offrire prodotti che possano rispondere alle esigenze sia di praticità che di efficienza per gli utenti moderni.

