CES 2025, l’auto solare di Aptera e Pininfarina

In occasione del CES 2025 di Las Vegas, Aptera Motors ha presentato un suo veicolo solare elettrico “production-intent”, sviluppato con il contributo dell’esperienza aerodinamica di Pininfarina.

Rendendo possibile il trasporto alimentato a energia solare, Aptera afferma di essere pronta a ridefinire il futuro della mobilità.

Il veicolo solare elettrico iu queastione, che non richiede ricarica per gran parte dell’utilizzo quotidiano, è indicato come il prossimo passo nella mobilità a basso consumo energetico.

La partnership con Pininfarina, specializata nel design e nell’aerodinamica, ha permesso di ottenere le prestazioni aerodinamiche del veicolo.

Utilizzando la Galleria del Vento di Pininfarina a Grugliasco (Torino) Aptera afferma di avere perfezionato il suo design per raggiungere uno dei coefficienti di resistenza più bassi tra i veicoli passeggeri di produzione, stabilendo un nuovo standard di efficienza energetica nell’industria automobilistica.

La collaborazione tra le due aziende è iniziata durante le fasi iniziali della validazione del design aerodinamico e promette contributi tecnici ancora più profondi man mano che si avvicinerà la produzione.

Il veicolo presentato al CES è indicato come “pronto per la produzione”. Dotato di 700 watt di celle solari integrate, secondo il Apterea la maggior parte dei conducenti potrà utilizzarlo quotidianamente senza mai doverlo collegare alla ricarica.

Il veicolo vanta fino a 60km di guida alimentata a energia solare al giorno e la capacità di percorrere fino a 640 km con una singola carica.

Aptera offre veicoli elettrici solari (sEV), resi possibili da innovazioni nella tecnologia solare, efficienza delle batterie, aerodinamica, scienza dei materiali e produzione. Quello in questione è il primo di una serie di veicoli eco-friendly che l’azienda intende offrire per uso commerciale e privato. Il suo veicolo di punta, la Launch Edition, vanta fino a 400 miglia per carica oltre alla possibilità di percorrere fino a 40 miglia al giorno con energia gratuita grazie ai pannelli solari integrati. Con solo sei componenti principali della carrozzeria, la particolare forma le permette di attraversare l’aria utilizzando molta meno energia rispetto agli altri veicoli elettrici e ibridi attualmente disponibili.

