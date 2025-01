Caricabatterie Belkin ad alta velocità, tre in uno a 90 €

Ottima occasione per acquistare un eccellente caricabatterie wireless 3-in-1 che ricarica tutto alla massima velocità possibile. Lo presenta Amazon in sconto con il Belkin da 90€ invece che 150 €.

Quello di cui parliamo è un prodotto di recente generazione, venduto in passato anche su Apple Store on line. È quindi in grado, prima di ogni altra cosa, di ricaricare in wireless un iPhone inclusi gli ultimi iPhone 16 a 15W cosa che i semplici caricabatterie magnetici non sono in grado di fare.

È anche in grado di ricaricare gli Apple Watch 7 o superiori alla loro massima velocità possibile (ripristino intera batteria in solo un’ora e dieci).

Oltre a questo si distingue per il design elegante in plastica e acciaio che lo rende perfetto per qualunque scrivania.

Può quindi essere usato anche come dispositivo per la ricarica notturna di iPhone con la funzione StandBy.

Nella confezione c’è anche il anche un caricabatterie da 30 W

Il prezzo di questo accessorio sarebbe di 150€. Ma oggi lo comprate a 90 €