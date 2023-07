Anker lancia la micro Power Bank per iPhone con fast charge 12W

Anker lancia un nuovo accessorio per iPhone. Si tratta della Anker Nano Power Bank, la soluzione per assicurarsi sempre una ricarica rapida e comoda per il proprio smartphone. È una piccola batteria portatile, dotata di connettore Lightning MFi e con una capacità da 5.000mAh, in grado di caricare a 12W.

Negli ultimi tempi, Anker ha concentrato la sua attenzione sul MagSafe, rilasciando diverse soluzioni di ricarica magnetiche, alcune delle quali abbiamo recensito a questo, e quest’altro indirizzo. Adesso, il marchio ha deciso di cambiare strada, lanciando una versione completamente diversa con Anker Nano Power Bank.

Questo dispositivo dalle dimensioni compatte racchiude una batteria da 5.000mAh, che rappresenta ormai lo standard di riferimento nel settore, in un design ancora più piccolo rispetto alle controparti MagSafe tradizionali. Un po’ più grande di un accendino, la power bank presenta una scocca nera in plastica che richiama il design della linea GaNPrime di Anker.

Si tratta, chiaramente, di una batteria ottimizzata e pensata per iPhone, in grado di assicurare una carica in più, per poter far fronte alle emergenze. Peraltro, il form Factor di questo particolare accessorio rende l’iPhone completamente utilizzabile, rappresentando quasi un suo prolungamento, una volta collegata.

La piccola batteria è dotati di un connettore Lightning estensibile, che permette di collegarla direttamente alla parte inferiore del tuo telefono. Con questo singolo connettore può erogare una potenza di 12W, senza bisogno di portare con sé ulteriori cavi o accessori fast charge. Sul lato si trova anche una porta USB-C che consente di ricaricare la batteria.

La nuova Anker Nano Lightning Power Bank è disponibile all’acquisto attraverso il negozio ufficiale di Anker su Amazon. Il prezzo di vendita è di 39,99 euro, attualmente disponibile solo nella colorazione nera, anche se nelle foto vengono ritratti diversi colori, che probabilmente arriveranno più avanti.