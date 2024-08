Anycubic Kobra 3 Combo è la stampante 3D super veloce, coupon sconto

Pubblicità Se site alla ricerca di una vampate 3D super veloce allora l’offerta che fa per voi si chiama Anycubic Kobra 3 Combo. E’ al momento una delle soluzioni più avanzate e performanti disponibili sul mercato, grazie alla sua velocità di stampa e a tutta una serie di funzionalità innovative. Ancor più conveniente in questo momento che si acquista a 329 euro, grazie al codice sconto che vi indichiamo in calce. Una delle caratteristiche più impressionanti dell’Anycubic Kobra 3 Combo, oltre alla possibilità di stampa multicolore, è la sua velocità di stampa fino a 600 mm/s. Questo significa che il processo di stampa è notevolmente accelerato rispetto ai modelli tradizionali, naturalmente senza compromettere la qualità del risultato. Sebbene la velocità consigliata per una qualità ottimale sia di 300 mm/s, la possibilità di aumentare ulteriormente la velocità offre una flessibilità unica per i progetti che richiedono rapidità. Si pensi, ad esempio, alla stampa in serie di determinati oggetti. La Kobra 3 Combo propone, altresì, la funzione di livellamento automatico LeviQ 3.0. Grazie a questa tecnologia, la stampante calibra automaticamente il livello del piatto per ogni lavoro di stampa, eliminando la necessità di impostare manualmente il punto Z o di utilizzare metodi più tradizionali, come il posizionamento di un foglio di carta. Inoltre, la struttura dinamica della Kobra 3, con doppie guide in metallo e cuscinetti SG15, assicura una stampa fluida e affidabile anche alle velocità più elevate. Con un volume di stampa massimo di 250x250x260 mm, la Kobra 3 Combo espande le possibilità creative di ciascuno utente, permettendo di realizzare progetti di dimensioni notevoli. Ancora, un sensore G-Sensor integrato rileverà automaticamente le frequenze di vibrazione e regolerà intelligentemente il controllo del movimento, garantendo stampe senza sbavature. La Kobra 3 Combo offre diverse opzioni di connessione, tra cui USB, Wi-Fi e stampa da Cloud, consentendo una flessibilità totale nella gestione dei lavori di stampa. L’app Anycubic permette di monitorare in tempo reale il progresso della stampa direttamente dal proprio smartphone e inoltre il software di slicing Anycubic Slicer, compatibile anche con Cura, assicura un’ottimizzazione perfetta del modello prima della stampa. Un altro punto di forza dell’Anycubic Kobra 3 Combo è il suo design modulare, che protegge efficacemente i componenti principali e riduce al minimo i residui di filamento, facilitando così la pulizia e la manutenzione. In caso di interruzioni di corrente o esaurimento del filamento, la stampante riprende automaticamente la stampa da dove si era fermata, mentre la regolazione della tensione della cinghia è resa semplice grazie a un pratico tendicinghia, che consente di mantenere sempre la giusta tensione per una stampa precisa e senza difetti. L’Anycubic Kobra 3 Combo rappresenta una scelta eccellente per chiunque desideri una stampante 3D veloce, precisa e facile da usare. Al momento la si acquista in sconto a 329 euro direttamente a questo indirizzo grazie al codice TCANYK3D da inserire nel carrello prima di finalizzare l’acquisto. La spedizione è gratuita e dai magazzini EU.

Offerte Speciali AirPods 2 tornano a 99 euro Gi AirPods 2 sono tornati disponibili a solo 99,99 euro invece che 149 euro. Costano solo pochi euro in più della due giorni del Prime Day

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.