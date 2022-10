AovoPro Esmini, il monopattino elettrico ultra-leggero

Affascinati dalla mobilità elettrica? Non fatevi trovare impreparati e approfittate dell’offerta attualmente in corso sul monopattino AovoPro Esmini che ve lo fa pagare la metà.

Il prezzo è davvero interessante soprattutto se lo si raffronta a quello di altri monopattini elettrici, tenendo presente che questo è tra i più leggeri in assoluto.

Normalmente infatti un monopattino elettrico pesa tra i 12 e i 15 chilogrammi e chi lo usa in città si rende ben conto di quel che significa doverlo sollevare per superare una rampa di scale (magari per portarlo in ufficio) o per salire sopra un autobus.

Il peso quindi è da tenere in considerazione, specie per come viene distribuito data la forma e gli ingombri del monopattino ripiegato, ma nel caso di AovoPro Esmini parliamo di soli 8,7 chilogrammi, quindi è tra i più leggeri e maneggevoli sul mercato.

Questo non significa però che è di scarsa qualità, anzi: il telaio è realizzato in lega di alluminio, monta freni a disco sia sulla ruota anteriore che su quella posteriore, e grazie al motore da 250 Watt può viaggiare a 15-20-25 chilometri orari impostando la velocità desiderata dall’app.

Si apre e si chiude facilmente in meno di 5 secondi e da chiuso occupa intorni agli 85 x 30 x 15 centimetri, quindi entra facilmente anche nel bagagliaio dell’auto.

Può sostenere fino a 100 chilogrammi di peso, l’altezza del manubrio è regolabile e per frenare si può schiacciare la leva sul manubrio ma anche la ruota posteriore poggiandola sull’apposita pedana. Per finire, le ruote sono da 5 pollici e la batteria si ricarica completamente in circa 4 ore.

Se vi siete convinti, allora approfittate dell’offerta attualmente in corso, perché lo pagate la metà: invece di 457,08 euro vi viene a costare 228,53 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.