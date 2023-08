Tim Cook festeggia 30 anni di presenza di Apple in Cina

Venerdì 18 agosto il CEO di Apple, Tim Cook, ha scritto un messaggio su Weibo (un social ibrido fra Twitter e Facebook), uno dei siti più frequentati della Cina, un messaggio per celebrare i 30 anni di presenza della Mela in Cina, esprimendo il “sentito ringraziamento a tutti i colleghi, clienti e partner”.

Lo riferisce il sito PatentlyApple spiegando che Apple ha uffici a Pechino dal 1993, e che il primo store in Cina è stato aperto nel 2008. Attualmente sono 55 i negozi ufficiali Apple nel territorio della Grande Cina, inclusi gli store di città quali Shanghai, Chongqing, Fuzhou, Chengdu e Tianjin.

Il volume di affari e vendite nell’ecosistema App Store in Cina è arrivato a 4 trilioni (miliardo di miliardi) yuan (570 miliardi di dollari nel solo 2022 secondo quanto riferito in uno studio di economisti di Analysis Group. Tra il 2019 e il 2022, le dimensioni dell’ecosistema App Store cinese sono raddoppiate, e in particolare le entrate dai piccoli sviluppatori sono cresciute del 59% tra il 2020 e il 2022. Il 23% dei nuovi sviluppatori e imprenditori “sbarcati” su App Store nel 2022 sono arrivati dalla Cina.

Il 27 aprile Apple è stato presentato Apple MixC Shenzhen, il secondo Apple Store di questa vivace metropoli. Il nuovo store ha un pavimento in granito Padang Light e una parete rivestita in legno. Entrambi i materiali provengono da fonti locali e sostenibili. Apple MixC Shenzhen è il cinquantacinquesimo Apple Store in Cina e il quarto nella provincia del Guangdong, a sottolineare l’impegno di lunga data dell’azienda nei confronti delle comunità locali. Dall’apertura nel 2012 di Apple Holiday Plaza Shenzhen, il primo Apple Store di Shenzen, Apple ha accolto 22 milioni di visitatori. Il team del nuovo store conta più di 150 persone altamente qualificate che in totale parlano oltre 10 lingue: cinese, cantonese, inglese, giapponese, coreano, francese, spagnolo, russo, arabo e la lingua dei segni.