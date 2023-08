Kingston, la chiavetta IronKey con keypad anche in variante USB-C

Kingston Technology ha presentato la Kingston IronKey Keypad 200C, chiavetta USB Type-C con crittografia hardware che promette “sicurezza e praticità” a portata di mano.

Gli utenti possono ottenere una protezione dei dati continua ecompatibilità senza l’uso di adattatori quando utilizzano dispositivi dotati di USB-C.

KP200C offre una sicurezza di livello militare certificata FIPS 140-3 Level 3 (in attesa) con una tastierino alfanumerico indipendente dal sistema operativo per digitare il PIN. Incorpora la crittografia XTS-AES a 256 bit basata sull’hardware con protezione dagli attacchi, con password Brute Force e la protezione BadUSB con firmware firmato digitalmente, promettendo un livello di protezione dei dati sensibili “senza precedenti”.

Con l’opzione Multi-PIN (Admin/User), il tastierino può essere utilizzato per impostare un PIN alfanumerico facile da ricordare per gli account Admin o User. Se il PIN utente viene dimenticato, l’amministratore può ripristinarlo facilmente per consentire l’accesso all’unità.

Kingston IronKey Keypad 200C è disponibile con “tagli” da 8GB fino a 256GB e il produttore offre 3 anni di garanzia.

: Grazie all’utilizzo di una batteria ricaricabile, il KP200 può essere utilizzato per sbloccare l’unità senza l’uso di alcun software, per poi collegarla a qualsiasi sistema che supporti un dispositivo di archiviazione di massa USB Type-C.

Sia l’amministratore che l’utente possono impostare una modalità di sola lettura per proteggere l’unità da malware su sistemi non affidabili. L’amministratore può anche impostare una modalità di sola lettura globale che pone l’unità in modalità di sola lettura fino al ripristino.

L’unità è compatibile con Windows, macOS, Linuxe qualsiasi sistema operativo che supporti un dispositivo di archiviazione di massa USB.

Su Amazon nel momento in cui scriviamo il modello da 128GB è venduto 297,28 €.