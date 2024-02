Apple userà i modem di Qualcomm fino al 2027

Apple ha esteso fino a marzo 2027 gli accordi di licenza stipulati con Qualcomm nell’aprile del 2019.

A riferirlo è stata Qualcomm stessa nell’ambito della conferenza di presentazione dei risultati del primo trimestre fiscale 2024.

Come è facile immaginare, l’accordo con Qualcomm per la fornitura di chipset significa che Apple continuerà a sfruttare i chip-modem dell’azienda di San Diego sui futuri iPhone che vedremo almeno fino al 2027.

Da tempo Apple è al lavoro su un suo chip-modem 5G ma il progetto che doveva portare allo sviluppo di un chip “in casa” si è dimostrato più complesso del previsto.

Nel luglio 2019 Apple ha acquisito la divisione chip-modem di Intel, assumendo più di 2000 dipendenti che si occupavano della divisione modem smartphone della Casa di Santa Clara, ottenendo proprietà intellettuali, attrezzature e locazioni correlate.

Si vocifera che l’obiettivo iniziale di Apple era affrancarsi da Qualcomm entro il 2024 ma il progetto si è dimostrato meno semplice del previsto e secondo ben informati come Mark Gurman di Bloomberg, potrebbero essere necessari “anni” prima di vedere realmente un chip-modem di Apple.

Cupertino avrebbe riscontrato problemi nel codice Intel; si è deciso a un certo punto di riscrivere totalmente il codice, e aggiungere nuove funzionalità che hanno portato all’incompatibilità con funzioni esistenti. Per lo sviluppo, Apple deve ovviamente tenere conto, tra le altre cose, di brevetti che appartengono a Qualcomm.

Per gli iPhone 16 Pro che dovremmo vedere a fine anno, Apple sfrutterà probabilmente il modem Qualcomm Snapdragon X75, il primo con 5G Advanced e che promette maggiore potenza nelle connessioni uplink e downlink. Qualcomm Snapdragon X75 supporta tutte le bande di spettro combinate mmWave e Sub-6GHz e vanta architettura che occupa il 25% di spazio in meno e usa il 20% di energia in meno.

In an also not surprising development, on the @Qualcomm call, it was mentioned:

"Apple exercised its unilateral option to extend its global patent license agreement for an additional two years, taking the existing agreement through to March 2027"

— Ben Bajarin (@BenBajarin) January 31, 2024