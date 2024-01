OnePlus Buds Pro 2, i rivali di AirPods Pro in sconto su Amazon

Lo scorso anno OnePlus ha solleticato l’attenzione degli audiofili con il lancio degli auricolari OnePlus Buds Pro 2, nati e sviluppati in collaborazione con Dynaudio. I Dual Drivers MelodyBoost garantiscono un’esperienza di ascolto premium, con voci cristalline e bassi profondi e dinamici che catturano ogni sfumatura musicale. Si tratta, insomma, di veri e propri rivali di AirPods Pro, che su Amazon si acquistano al momento a 137 euro.

Supportano la tecnologia OnePlus Audio ID 2.0 che permette esperienza audio di qualità superiore e personalizzabile, grazie a una veloce scansione dell’orecchio e un test d’ascolto, che crea un profilo audio su misura, regalando un suono naturale migliorato e adattato alle orecchie di chi li indossa.

L’esperienza cinematografica è garantita da Spatial Audio e la tecnologia Dolby Head Tracking, che ricalibrano l’audio mentre ci si muove, creando un ambiente sonoro coinvolgente. Ancora, non manca il supporto Dolby Atmos che amplifica ulteriormente il campo sonoro, offrendo suoni chiari e naturali.

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore, con modalità Faint, Smart ed Extreme, offre un controllo completo, adattandosi automaticamente all’ambiente circostante. Tra le altre caratteristiche segnaliamo anche la resistenza all’acqua con certificazione IP55 per gli auricolari e IPX4 per la custodia, così da assicurare un’esperienza senza compromessi anche in condizioni avverse.

Grazie alla ricarica rapida di soli 10 minuti raggiungono 10 ore di autonomia, ma non manca la possibilità di ricarica wireless certificata Qi. In totale, questi OnePlus Buds Pro 2 sono pensati per offrire fino a 39 ore di riproduzione.

Solitamente hanno un costo di 180 euro, ma al momento su Amazon vengono proposti a circa 137 euro. Si acquistano direttamente a questo indirizzo.