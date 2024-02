Adobe, addio all’acquisto di Figma e allo sviluppo di XD

Dopo essere stata costretta ad abbandonare l’idea di acquisire Figma per via del niet della Commissione europea (preoccupata dal fatto che le nozze avrebbero ridotto la concorrenza e l’innovazione), Adobe non intende rilanciare XD o creare un software concorrente.

Adobe aveva messo sul piatto 20 miliardi ma ha dovuto rinunciare all’offerta pagando una importante penale (1 miliardo) a Figma a causa dell’annullamento dell’accordo.

In previsione dell’accordo, Adobe aveva interrotto lo sviluppo di XD, il suo strumento di prototipazione di interfacce web e app mobili e a quanto pare Adobe XD non avrà seguito. L’azienda ha riferito a Bloomberg che non intende investire ulteriormente in questo ambito e che future funzionalità saranno offerte mediante partnership.

Nel 2022, ricorda ancora Bloomberg, un responsabile della software house di San Jose (California) aveva riferito che XD, sviluppata da un team di 19 persone, aveva permesso di incassare solo 17 milioni in quell’esercizio annuale.

Nel momento in cui scriviamo sul sito Adobe, nella sezione dedicata a XD, appare l’indicazione “Adobe XD è attualmente in modalità di manutenzione”; cliccando sul link appare una spiegazione: “Adobe XD continua ad essere in modalità di manutenzione. Ciò significa che non stiamo investendo nello sviluppo continuo o nella fornitura di nuove funzionalità del prodotto. Continueremo a supportare i clienti esistenti risolvendo i bug e apportando aggiornamenti in merito a qualsiasi esigenza di sicurezza o privacy durante la modalità di manutenzione”.

A mettere i bastoni tra le ruote ad Adobe è stata non solo la Commissione europea ma anche la Competition and Market Authority britannica, secondo la quale il “matrimonio” avrebbero ridotto la concorrenza e l’innovazione, suggerendo una “sostanziale diminuzione della concorrenza” nel mercato globale dei software di progettazione.

Adobe aveva prospettato alla Commissione europea l’esclusione di Figma dalla suite Creative Cloud ma anche questo non è bastato.

