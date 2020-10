Apple aiuta gli scrittori con il sito Apple Books for Authors

A luglio c’è stato l’addio al software iBooks Author per creare ebook interattivi, ma la multinazionale di Cupertino pensa ancora agli scrittori introducendo il nuovo sito web Apple Books for Authors. Qui sono raccolti consigli, risorse e strumenti per scrittori in ogni fase della loro carriera e anche per ogni fase della loro creazione: dalla scrittura alla pubblicazione, passando per la gestione delle campagne social, iniziative di marketing fino al monitoraggio delle vendite e report, sia per libri che per audiolibri.

Dalla pagina principale del sito Apple Books for Authors si può accedere rapidamente a 6 sezioni distinte: scrivere il tuo libro, preparazione e impaginazione, pubblicazione, una sezione dedicata agli audiolibri, infine due sezioni per promuovere le pubblicazioni e una per gestire vendite e report. Nella sezione Write Your Book sono raccolte interviste e consigli di autori di best seller per ogni fase della scrittura: dalla idea iniziale alla prima stesura, passando per lo sviluppo della trama e delle struttura narrativa, la creazione dei personaggi e altro ancora. Qui vengono anche consigliati 6 software utili per sviluppare la storia: Apple Pages, Microsoft Word, Scrivere, Ulysses, l’utility Note di Apple, e Memo Vocali di iPhone.

Nella sezione Prepare Your Book ci sono invece consigli per impaginare e formattare il libro, oltre all’elenco dei principali formati per la pubblicazione di ebook, incluso EPUB, ma anche PDF, Mobi e altri ancora, con consigli per font, grafica, impaginazione e altro ancora. Si procede poi con la sezione Publish Your Book con indicazioni per creare un account iTunes Connect personalmente, oppure per richiedere l’aiuto di società specializzate che seguiranno tutte le operazioni.

Le altre tre sezioni offrono consigli per la creazione di audiolibri, promozione e pubblicità infine vendite e report, per lo più con gli strumenti di Apple. Più in basso a fondo pagina il sito Apple Books for Authors mostra anche una tabella di comparazione tra Apple Books e Kindle Direct Publishing, con una serie di vantaggi per gli scrittori che scelgono la piattaforma di Cupertino. Il sito web è disponibile a partire da qui.

Tutte le notizie che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina, invece per gli articoli di macitynet che parlano di Apple nel campo della scuola e dell’educazione sono disponibili da questa pagina.