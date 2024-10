Adobe regala Fresco, disegno gratis per tutti

Pubblicità

Con una mossa a sorpresa, ma forse ormai in ritardo rispetto al settore delle app per disegno e pittura digitale, Adobe rende Fresco completamente gratis per gli utenti di iPhone, iPad e PC Windows.

In realtà l’app di disegno e pittura digitale Fresco di Adobe era già proposta anche in versione freemium, ma con funzioni e strumenti aggiuntivi sbloccabili solo sottoscrivendo un abbonamento annuale a partire da 9,99 euro.

Ora invece Fresco diventa davvero tutta gratis perché include anche migliaia di pennelli aggiuntivi, in precedenza disponibili solo per chi pagava l’abbonamento, di conseguenza limitando non poco la versione precedente free.

Il problema non si pone più a partire dalla versione 6.1.0 di Fresco ora su App Store: le note di rilascio indicano sia migliaia di pennelli inclusi, sia la possibilità per l’utente di importare i suoi. In circolazione esistono da tempo software e app di disegno e pittura che non richiedono abbonamenti e permettono di lavorare senza le limitazioni da acquisti in-app.

In ogni caso ora che Adobe Fresco è tutto gratis alcuni potrebbero essere invogliati a una prova. Si tratta di una versatile app sia per la grafica vettoriale che rasterizzata, che permette di creare sia immagini in stile digitalie che realistiche con ricreazione fedele di matite e acquarelli.

Mette a disposizione strumenti per aggiungere effetti di movimento alle immagini, per sperimentare con l’animazione fotogramma per fotogramma. È possibile incollare foto dal rullino o dagli appunti per ricalcare le forme.



Di Adobe Fresco abbiamo parlato più in dettaglio in occasione del debutto su iPad con supporto per Apple Pencil. Nel corso degli anni Adobe ha costantemente aggiornamento Fresco con nuove funzionalità che lo hanno reso sempre più compatibile e per molti versi anche più simile al fratello celebre Photoshop.

