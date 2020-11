Apple annuncia i vincitori degli Apple Music Awards 2020

La prima edizione dello scorso anno ha consacrato la giovane e bravissima Billie Eilish, nelle scorse ore Apple ha annunciato i vincitori della seconda edizione degli Apple Music Awards edizione 2020, che premiano “i musicisti migliori e più audaci del 2020 e il loro enorme impatto sulla cultura globale”. Ecco chi sono.

I premi tengono conto dei risultati ottenuti nella sezione musica in cinque categorie, con i vincitori scelti attraverso un processo che riflette sia la prospettiva editoriale di “Apple Music”, sia ciò che i clienti di tutto il mondo amano di più.

Apple ha nominato Lil Baby come Artist of the Year e Megan Thee Stallion come Breakthrough Artist of the Year. Il premio Songwriter of the Year va a Taylor Swift per il suo album folklore, mentre “The Box” di Roddy Ricch è il miglior brano dell’anno. Se si guarda al miglior album dell’anno il premio va a Please Excuse Me for Being Antisocial di Roddy Ricch.

Apple prevede di dare il via al suo Apple Music‌ Awards 2020 il prossimo 14 dicembre, con una settimana di spettacoli speciali, eventi per i fan, interviste e altro, ovviamente in streaming in tutto il mondo, su ‌Apple Music‌, ‌Apple Music‌ TV e l’app Apple TV.

Così commenta Oliver Schusser, vicepresidente Apple di ‌Apple Music‌ e Beats:

Gli ‌Apple Music‌ Awards sono la nostra opportunità per riconoscere e onorare gli artisti incredibili che riteniamo abbiano profondamente influenzato e ispirato il mondo e i nostri clienti e ci hanno aiutato a sentirci connessi attraverso la musica quest’anno. Abbiamo in programma un’entusiasmante settimana di musica a dicembre e non vediamo l’ora di festeggiare insieme a questi artisti e ai loro fan

Un articolo completo su tutti i premi e i musicisti degli Apple Music Award 2020 si trova nella sezione News di Apple.: tutte le fotografie di questo articolo sono pubblicate da Apple. Ricordiamo che Apple Music è preinstallata su iPhone mentre su Android si scarica gratuitamente dal Play Store. Per avere il pieno accesso a tutte le funzioni è necessario acquistare l’abbonamento, attualmente proposto al prezzo di 9,99 euro al mese. Se state valutando l’acquisto di due o più abbonamenti Apple, non dimenticate che da poche settimane esiste Apple One: per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.