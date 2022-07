Dal 28 luglio un terzo Apple Store a Londra

Apple ha annunciato Apple Brompton Road, nuovo store nell’iconica Brompton Road, una strada situata nella parte meridionale di Knightsbridge e nella parte orientale di Brompton nel Royal Borough di Kensington e Chelsea e in parte nella City of Westminster a Londra, nei dintorni di Hyde Park.

Lo store verrà inaugurato il 28 luglio e Apple fa sapere che è quasi tutto pronto, indicando Brompton Road un luogo dove “le idee più audaci possono fiorire”, spiegando che lo store è qui per aiutare gli utenti a rendere possibile tutto questo.

Il nuovo store è situato a pochi passi dai grandi magazzini Harrods, e altri negozi di lusso. La realizzazione di Apple Brompton Road – spiega il sito Macrumors – è stata possibile grazie a un accordo che risale al 2019 con Chelsfield, gestore degli asset immobiliari che supervisiona tutto ciò che a che fare con il restyling di Knightsbridge Estate, isolato di proprietà fondiaria assoluta di 1,4 ettari situato tra Harrods e Harvey Nichols, in pieno centro a Londra. The Knightsbridge Estate è stato acquisito nel 2010 insieme a The Olayan Group con l’obiettivo di aumentare il mix dei locatari grazie a negozi di alto livello e il progetto prosegue la riqualificazione dell’area con uffici, negozi, appartamenti in affitto disposti intorno a un cortile interno con giardino e un ristorante sul tetto.

Chelsfield aveva già in passato riferito che era prevista la realizzazione di sette flagship store: tre si affacceranno su Sloane Street e quattro su Brompton Road. Sei di queste unità commerciali saranno disposte su tre piani e tutte avranno accesso ad un privato e sicuro cortile di servizio. La facciata è stata restaurata per rispecchiare gli elementi architettonici degli edifici originali risalenti all’inizio del XX secolo.

Per festeggiare l’apertura, Apple ha previsto eventi quali musica, performance artistiche e sessioni di wellness che si svolgeranno “live” dal 28 al 31 luglio. Eventi dal vivo e sessioni con domande e risposte sono in programma per il fine settimana, ed è previsto anche un evento legato ad attività di Realtà Aumentata che è possibile svolgere nel negozio con uno “special guest DJ set” previsto il 28 luglio. La Mela ha come da tradizione preparato sfondi-Scrivania dedicati per macOS, iOS, iPadOS e anche una speciale playlist ad hoc.

Il negozio in questione è il terzo flasgship store che Apple apre a Londra dopo Apple Covent Garden e Apple Regent Street e il 39° nel Regno Unito.