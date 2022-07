Lo smart working frena l’ampliamento uffici di Amazon, Meta e delle aziende tech

Amazon ha sospeso la costruzione di nuovi uffici a Bellevue e Nashville riconsiderando la progettazione in chiave smart working. Lo riferisce Reuters spiegando che la sospensione e ritardo nella costruzione non dovrebbe ad ogni modo pregiudicare le assunzioni già pianificate, almeno secondo quanto dichiarato da un portavoce dell’azienda di commercio elettronico statunitense, sottolineando che sono previste 25.000 assunzioni a Bellevue e altre 5.000 a Nashville.

“La pandemia ha notevolmente cambiato il modo di lavorare delle persone”, spiega John Schoettler, vice presidente responsabile Global Real Estate and Facilities di Amazon. “I nostri uffici sono investimenti a lungo termine e vogliamo essere sicuri di progettarli con modalità che siano in grado di soddisfare le esigenze dei nostri dipendenti in futuro”.

Il sito Bloomberg News riferisce una notizia simile riguardante Meta (l’azienda sotto il cui cappello è incluso anche Facebook). riferendo che sia Meta, sia Amazon hanno fatto un passo indietro riguardo la prevista espansione con nuovi uffici a New York City.

Meta ha deciso di non sfruttare altri 30.000 m2 previsti all’indirizzo di 770 Broadway, un edificio adiacente l’Astor Place (una fermata della metropolitana di New York), dove già si trova una sede dell’azienda, e dove l’area di lavoro è stata già ridotta e che dovrebbe locare da JPMorgan Chase & Co nell’ambito di Hudson Yards, progetto cittadino per che incoraggia lo sviluppo lungo il fiume Hudson a Manhattan.

“Ci sono una serie di motivi per i quali non si va avanti con un determinato accordo”, ha spiegato un portavoce di Meta a Reuters, spiegando che negli ultimi anni sono state predisposte nuove possibilità nelle modalità con le quali l’azienda si connette e lavora con i dipendenti, senza confermare o negare le voci ma dichiarando genericamente che l’azienda è “fermamente impegnata con New York e non vede l’ora di aprire l’edificio di Farley a Midtown Manhattan nei prossimi mesi.

