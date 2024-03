Apple Car, Cupertino aveva tentato trattative con Mercedes, Ford e McLaren

Il progetto Apple Car è stato definitivamente smantellato (qualcuno dice che è morto per l’essiva “arroganza” da parte dei dirigenti della Mela) e benché mai confermato da Apple l’idea di costruire una vettura circolava a Cupertino da almeno dieci anni, e ancora prima il pensiero stuzzicava anche Steve Jobs

Negli anni passati sono emerse voci di trattative con Tesla, ma Bloomberg riferisce che vi sono state trattative anche con Mercedes-Benz per produrre la vettura. Stando a quanto riferisce l’agenzia stampa internazionale, le trattative con Mercedes-Benz sono andate avanti mesi, e le due aziende hanno attivamente collaborato su un progetto di vettura elettrica. Mercedes ad ogni modo non voleva solo costruire la vettura ma anche vendere auto con il suo marchi sfrutatndo la piattaforma di guida autonoma di Apple.

La Mela alla fine si è ritirata dalla partnership, con i dirigenti convinti di poter riuscire nell’impresa da soli. Bloomberg riferisce ancora di negoziati anche con Ford per la possibile vendita della vettura ma le trattative non sarebbero andate avanti dopo il primo incontro.

Come accennato, in passato sono circolate voci di trattative con Elon Musk per l’acquisizione di Tesla, ma Tim Cook avrebbe preferito “staccare la spina” durante i negoziati iniziali. A un certo punto i dirigenti Apple avrebbero incontrato Musk per discutere ancora possibili collaborazioni, ad esempio sfruttando batterie di Tesla.

Bloomberg ricorda ancora di un accordo quasi portato a termine per acquistare McLaren Automotive (produttore di autovetture sportive ad alte prestazioni): all’epoca Jony Ive lavorava ancora per Apple e quest’ultima aveva pensato anche a uno studio per il design a Londra per consentire al team di Ive di lavorare sul progetto. Anche questo accordo, alla fine non è stato portato a termine.

Altro dettaglio interessante che emerge riferito da Bloomberg è che l’idea della Apple Car era arrivata da Steve Jobs anni prima. “Sulla scia della crisi finanziaria del 2008, con le case automobilistiche americane sull’orlo del fallimento, tra le idee del CEO di Apple vi era quella di acquisire General Motors Co. per pochi spiccioli”.

Tony Fadell, il “papà” dell’iPod, ha confermato in precedenza che lui e Jobs avevano chiacchierato di come avrebbe dovuto essere il nuovo Maggiolino Volkswagen di questa generazione; l’azienda preferì all’epoca concentrarsi sull’iPhone e Jobs decise che non era ancora tempo di dedicarsi al progetto di una automobile.

Con la direzione dall’alto di Cook, il progetto Titan era inizialmente estremamente ambizioso. L’iniziale obiettivo avrebbe dovuto essere quello di offrire una vettura di livello 5, in altre parole in grado di offrire la “completa automazione”, con il veicolo in grado di muoversi autonomamente, ovvero senza ausilio del guidatore. Doug Field, a capo del progetto, aveva avvisato i dirigenti dei rischi che comportava una scelta del genere, suggerendo il più fattibile livello 3 di “automazione condizionata” (in grado di badare a quanto accade in strada se sono soddisfatti certi requisiti) e con il guidatore sempre in grado di riassumere la guida in pochi secondi, ad esempio in presenza di lavori. I dirigenti Apple non ne avrebbero dovuto sapere e volevano a tutti i costi una vettura autonoma di livello 5.

Non furono fatti progressi fino ad almeno al 2016 quando già erano emersi dubbi sulla fattibilità del progetto. A un certo punto i dirigenti avevano pensato di offrire in licenza loro tecnologie ad altri produttori. Bob Mansfield, chiamato a dare una mano, insieme a Cook era concorde nel creare una navetta a guida autonoma in partnership con Volkswagen per i dipendenti Apple del campus a Cupertino, ma anche questo progetto si è rivelato alla fine l’ennesima distrazione ed è stato bocciato.

Bloomberg riferisce ancora che molti dirigenti Apple si sono sentiti frustrati dalle indecisioni di Cook sulla direzione del progetto Titan, ulteriore elemento che avrebbe portato alla mancanza di prospettive, e vari ingegneri assunti per occuparsi del progetto hanno cominciato a lasciare Apple per lavorare con altre aziende.

Kevin Lynch, il dirigente che è stato responsabile di Apple Watch e che dal 2021, era stato chiamato a cercare di risollevare le sorti del progetto Apple Car, aveva riferito ai dirigenti che la creazione di una completa vettura a guida autonoma avrebbe richiesto almeno altri dieci anni.

Si dice che il progetto Apple Car sia costato a Apple 10 miliardi di dollari.

