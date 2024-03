Nei piani di Apple c’è un MacBook da 20″ con display pieghevole

Apple ha in cantiere un MacBook da 20″ con display pieghevole, una macchina che dovrebbe arrivare entro tre anni.

A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in un post su X (Twitter) parlando di questo tipo di prodotti. «L’unico prodotto pieghevole di Apple con un chiaro piano di sviluppo è il MacBook da 20,3 pollici, previsto per la produzione in serie nel 2027», scrive Kuo senza aggiungere ulteriori dettagli.

L’analista scrive: «Recentemente ho ricevuto molte richieste di informazioni sull’eventualità che Apple abbia in programma di produrre iPhone o iPad pieghevoli nel 2025 o 2026. Dalle mie ultime ricerche emerge che attualmente l’unico prodotto pieghevole di Apple con un chiaro piano di sviluppo è il MacBook 20,3 pollici”.

Non è la prima volta che circolano voci di Apple al lavoro su una macchina di questo tipo. Nel 2022 l’analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants (DSCC) aveva riferito di un probabile notebook pieghevole di Apple; anche il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg aveva all’epoca corroborato l’indiscrezione confermando l’interesse di Apple verso una macchina del genere. Young aveva all’epoca spiegato che un laptop pieghevole potrebbe contribuire a formare una nuova categoria di prodotti, un prodotto “dual use” in grado di funzionare come notebook con tastiera full-size sullo schermo quando piegato, e come monitor quando aperto e dispiegato, utilizzabile con una tastiera esterna. Il pieghevole dovrebbe offrire risoluzione 4K o superiore.

Questa indiscrezione era circolata anche a luglio 2023, riferita dal sito sudcoreano The Elec.

All’inizio di quest’anno il sito The Information aveva riferito che Apple stava valutando l’idea di un iPhone pieghevole fin dal 2018 e che erano stati realizzati due diversi prototipi; uno di questi era un dispositivo simile ad un tradizionale smartphone, l’altro era più simile ad un iPad pieghevole. Un blogger cinese aveva ad ogni modo riferito che questi prototipi non avevano superato in modo positivo i test di qualità e i progetti erano stati “provvisoriamente accantonati”.

Sebbene l’idea di un notebook pieghevole possa sembrare un po’ folle, Apple ha in passato registrato diversi brevetti che fanno riferimento a Mac, iPhone e iPad pieghevoli.