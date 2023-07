Apple Card al rallentatore nei rimborsi, una parte di utenti risarciti

Alcuni utenti che avevano lamentato una esperienza poco soddisfacente con i conti di risparmio Apple gestiti da Goldman Sachs, hanno ricevuto un accredito una tantum e una lettera per scusarsi della customer experience insufficiente.

Lo rivela una mail che è stata recapitata ad utenti di Apple Card e il relativo conto di risparmio lanciato non molti mesi fa, conto deposito che assicura un rendimento annuale del 4,15% senza vincoli se non quello di essere in possesso dell’Apple Card.

Diversi utenti avevano lamentato lentezza nel trasferimento dei fondi. “L’esperienza sperimentata a maggio con la richiesta di prelievo effettuata con il vostro conto di risparmio, non è all’altezza dei nostri standard”, si legge nella mail ricevuta da un cliente del conto di risparmio pubblicata da Macrumors. Come scuse e segno di ringraziamento, Apple e Goldman Sachs hanno fatto sapere all’utente che riceverà un credito di 100$ sul suo conto risparmio.

Non è dato sapere quante persone hanno ricevuto la lettera e l’accredito sul conto corrente ma il “bonus” sembra un modo per scusarsi con quanti avevano lamentato lentezza nel ritiro delle somme versate.

Goldman Sachs aveva riferito a giugno che il ritardo aveva a che fare con problematiche nelle procedure di sicurezza pensate per proteggere gli account dei clienti, probabilmente legate a meccanismi in materia anti-riciclaggio, scattati con la gestione di grandi quantità di denaro su conti di fresca apertura.

“La risposta dei clienti al nuovo conto di risparmio per Apple Card è stata eccellente e oltre le nostre aspettative. La maggior parte dei clienti non ha notato ritardi nel trasferimento dei fondi ma in un numero limitato di casi, l’utente potrebbe avere notato un ritardo nel trasferimento per via delle procedure attuate, pensate per tutelare i loro conti”, aveva all’epoca dichiarato Goldman Sachs.

Da recenti indiscrezioni sembra che Goldman Sachs sarebbe intenzionata a porre fine alla collaborazione attualmente in corso con Apple per quanto riguarda la carta di credito Apple Card, e che American Express sia in trattative per acquisire da Goldman Sachs la divisione consumer.