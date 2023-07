Xbox Game Pass Core è il nuovo piano di abbonamento giochi a 6,99 euro al mese

Microsoft ha annunciato ufficialmente un nuovo livello del servizio Xbox Game Pass chiamato Core. Questa nuova sottoscrizione sarà presto disponibile come sostituto dell’ormai vetusto Xbox Live Gold. Microsoft definisce questo abbonamento un’evoluzione del servizio originale. Ecco quanto costa e cosa offrirà.

A partire dal 14 settembre, i membri di Xbox Live Gold diventeranno membri di Xbox Game Pass Core. Games with Gold verrà completamente eliminato, e a ottobre ci saranno gli ultimi giochi gratuiti offerti dal vecchio servizio. Ricordiamo che attualmente Live gold offre due giochi gratuiti per Xbox One ogni mese a tutti i membri Gold, da scaricare e conservare per sempre nella propria libreria.

Al posto di Live Gold, con Xbox Game Pass Core Microsoft offrirà una selezione ridotta di titoli provenienti direttamente dalla sua libreria Game Pass per Xbox. Inizierà con oltre 25 giochi di prime e terze parti, con l’aggiunta (o rimozione) di nuovi titoli “2-3 volte l’anno”.

Ecco l’elenco dei giochi confermati al momento per Xbox game Pass Core:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

L’abbonamento a Xbox Game Pass Core costerà 6,99 euro al mese, o 59,99 euro all’anno.

Per quanto riguarda i membri attuali di Xbox Live Gold, Microsoft ha descritto cosa accadrà ai benefici in corso e ai giochi scaricati in precedenza:

Dal 14 settembre, i membri di Xbox Live Gold diventeranno automaticamente membri di Game Pass Core, senza alcuna variazione di prezzo, e avranno accesso immediato a una nuova libreria di oltre 25 giochi di alta qualità. Offerte e sconti per i membri saranno inclusi anche in Xbox Game Pass Core. Games with Gold terminerà il 1° settembre I giocatori potranno continuare ad accedere ai giochi Xbox One che hanno già riscattato tramite Games with Gold se rimarranno membri di Game Pass Core o Game Pass Ultimate

Indipendentemente dallo stato di sottoscrizione, eventuali titoli Xbox 360 riscattati in passato tramite Games with Gold verranno conservati nella libreria del giocatore.