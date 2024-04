I migliori libri di fantascienza per immaginare il nostro futuro

Cosa vuol dire futuro? È qualcosa che non esiste, da un certo punto di vista, perché ancora non è arrivato. Ed è talmente pieno di possibilità che probabilmente non arriverà mai nella sua interezza. Quel che ci tocca è una frazione di quello che abbiamo immaginato e una montagna di cose che non avevamo mai neanche sospettato potessero esistere.

Tuttavia, c’è chi di lavoro sta facendo proprio quello. Lavora notte e giorno, in maniera indefessa, non solo per immaginare il nostro futuro come spiece e come società, ma anche per raccontarci sopra delle storie. È la fantascienza, la letteratura che specula su come sarà o anzi, per meglio dire, su come potrebbe essere. E questa breve introduzione al genere è composta da alcuni dei grandi libri di fantascienza che hanno cercato di raccontare il nostro futuro in maniera straordinaria.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Il ciclo di Rama

Arthur C. Clarke è uno dei grandi della fantascienza contemporanea. Assieme a Stanley Kubrik la sua idea di futuro con 2001 Odissera nello spazio ha definito un’epoca. Dal punto di vista del primo incontro con gli alieni, questo ciclo di Rama è l’altra metà della storia e uno dei futuri probabili per l’umanità.

Primo settembre 2077: un grosso meteorite si abbatte sulla Pianura Padana, devastandola. Per evitare che disastri del genere possano ripetersi, viene approvato d’urgenza il progetto Guardia Spaziale, con il compito di catalogare e studiare l’orbita degli asteroidi nel sistema solare. Poi, nel 2130, i radar della Guardia Spaziale individuano un oggetto che sulle prime viene scambiato per un grosso asteroide, ma che è in realtà un UFO. Il comandante Norton riceve l’ordine di esaminare da vicino, con la sua astronave Endeavour, il silenzioso colosso, chiamato Rama, e se possibile sbarcarvi. È così che inizia una delle più fantastiche avventure della fantascienza.

Rivelazione. La trilogia originale

Alastair Rynolds è stato uno dei grandi della fantascienza degli ultimi decenni. La sua “Rivelazione” è una serie di romanzi che disegnano un futuro prossimo dell’umanità indimenticabile. Ecco cosa potrebbe succedere se andassimo veramente fra le stelle.

Oltretutto qui c’è la prima trilogia ambientata in questo universo, riunita in un unico volume. In un’epoca in cui l’uomo ha imparato a viaggiare quasi alla velocità della luce, si trova a misurarsi con gli inibitori, una razza aliena inorganica che stermina le popolazioni intelligenti quando raggiungono un grado di sviluppo tecnologico troppo elevato. È giunto il momento in cui anche i terrestri saranno spazzati via dall’universo?

Il gioco di Ender

Si combatte la guerra del futuro con un’idea che ha avuto Orson Scott Card: far combattere i giovani. Un ciclo notevolissimo, da cui è stato tratto anche un film.

La Terra infatti è in pericolo, e non è la prima volta. Anche se l’ultimo attacco degli Scorpioni risale a ottant’anni fa, la guerra continua. Il pianeta è stato dotato di armi sempre più sofisticate per scongiurare una nuova e devastante invasione. Le più letali sono bambini dotati di straordinarie capacità che vengono appositamente addestrati. Ora però la sopravvivenza stessa dell’umanità dipende da un genio militare in grado di sconfiggere una volta per tutte gli alieni. Esiste davvero?

Andrew “Ender” Wiggin è brillante, spietato quando serve, astuto. Un maestro di tattica e strategia. Ed è un bambino di sei anni. Ma la sua infanzia è terminata quando ha messo piede nella Scuola di Guerra. Tra le reclute d’élite, ha dimostrato di essere il migliore tra i migliori, l’unico in grado di vincere tutte le battaglie simulate. Come si comporterebbe però in un vero combattimento? Quale sarà il prezzo da pagare alla solitudine e alla pressione psicologica in cui è cresciuto? Perché alla fine, la Scuola di Guerra, per quanto selettiva, è solo un gioco. O no?

Eymerich. Titan edition

Il capolavoro assoluto di Valerio Evangelisti, l’opera che definisce la sua carriera come autore e che lo ha accompagnato per decenni attraverso una serie di titoli molto diversi tra loro.

Il primo volume della raccolta completa dei romanzi di Eymerich: intelligentissimo e spietato, arguto, coraggioso ma pieno di fobie, capace di sconfiggere demoni e mostri ma anche di sterminare chiunque si opponga al suo fondamentalismo. Creato sulla suggestione di un vero inquisitore catalano del Trecento, Nicolas Eymerich è un personaggio complesso, un “antieroe” che emana tutto il fascino dei grandi cattivi, ma con un tocco in più, perché combatte contemporaneamente contro il Nemico, Satana, e contro se stesso. Ha un ruolo e una missione ben precisi: obbedisce solo a Dio e difende l’ordine che la Chiesa ha il dovere di instaurare, l’unico possibile. Lo fa con la fermezza di un guerriero – la sua uniforme è la tonaca domenicana, il suo vessillo la croce -, la dedizione di un santo, la spietatezza di un tiranno. Eymerich è l’incarnazione del potere che omologa, reprime e distrugge e le sue vicende raccontano una storia dell’umanità come conflitto perenne tra chi detiene il potere e chi lo subisce, e magari prova a ribellarsi.

La guida galattica per autostoppisti

Una ipotesi molto molto alternativa a come potrebbe essere il futuro dell’umanità e a come potrebbe essere lo spazio e il tempo al di fuori del nostro pianeta, pennellato da uno dei più grandi umorosti di sempre, l’inglese Douglas Adams.

La premessa è incredibile e già geniale. Lontano, nei dimenticati spazi non segnati nelle carte geografiche dell’estremo limite della Spirale Ovest della Galassia, c’è un piccolo e insignificante sole giallo. A orbitargli intorno, alla distanza di centoquarantanove milioni di chilometri, si trova un minuscolo, trascurabilissimo pianeta azzurro-verde, le cui forme di vita, discendenti dalle scimmie, sono così incredibilmente primitive da credere ancora che gli orologi da polso digitali siano un’ottima invenzione. Quel pianeta sta per essere distrutto, per lasciare il posto a una gigantesca circonvallazione iperspaziale… Nata da una fortunata serie radiofonica trasmessa dalla BBC, la pentalogia di Adams con le irriverenti e surreali avventure di Arthur Dent e Ford Prefect, viaggiatori delle galassie, è un fenomeno di culto per molti lettori che qui possono trovare riuniti in un unico volume tutti i cinque romanzi.

Il ciclo della fondazione

Il buon dottore, come lo chiamavano, cioè Isaac Asimov. La serie dei suoi romanzi è stata presa e riadattata per il piccolo schermo con la serie omonima in streaming su Apple Tv+, ma a leggerla in carta c’è più gusto e più contenuto.

Il ciclo originale della “Fondazione” venne pubblicato tra il 1951 e il 1953, subito acclamato come un capolavoro della fantascienza. Trent’anni più tardi tra gli anni ’80 e ’90 del Novecento sono stati pubblicati i due romanzi che costituiscono il prequel della saga. In questo volume è disponibile l’intera saga.

Il risveglio. The Expanse (Vol. 1)

Costruita a tavolino, esempio di fantascienza “pensata” e nata dalla collaborazione di un team di due autori dietro allo pseudonomo di James S.A. Corey, questo è il primo capitolo da cui poi è stata anche tratta la serie televisiva per lo streaming di subito prima la pandemia.

Un futuro in cui l’umanità si è liberata delle sue catene terrestri ma non senza conflitti. Infatti, l’umanità ha colonizzato l’intero sistema solare, spingendosi fino all’orbita di Nettuno grazie alla scoperta di un avveniristico motore a fusione. Jim Holden presta servizio sulla Canterbury, un cargo che trasporta ghiaccio attraverso gli infiniti spazi tra gli anelli di Saturno e la Fascia, l’arcipelago di asteroidi che si estende tra Marte e Giove. Incaricato di ispezionare il relitto di una nave spaziale, la Scopuli, sopravvivrà alla distruzione della Canterbury in seguito a un proditorio attacco nemico.

Un fatto inaudito che porta la Terra, Marte e la Fascia sull’orlo della catastrofe planetaria. Nel frattempo, sull’asteroide Ceres, il detective Miller è impegnato nelle ricerche di Julie Mao, una giovane ribelle che ha rinnegato la sua famiglia sulla Terra e si è rifugiata nella Fascia. La ragazza sembra scomparsa nel nulla, ma le sue tracce portano dritto al relitto della Scopuli e a una vicenda di orribili esperimenti che qualcuno sta tentando di insabbiare, anche a costo di scatenare una guerra senza precedenti.

I canti di Hyperion

È una serie semplicemente incredibile, che ha raccontato in maniera radicalmente diversa come evoplve la vita sul nostro pianeta e oltre.

Infatti, l’umanità non vive più relegata sulla Terra: è il XXVIII secolo e gli esseri umani si sono espansi nell’intera galassia, distribuendosi in una nuova federazione che unisce tutti i mondi abitati, l’Egemonia dell’Uomo. Tutto ciò è frutto di un’esaltante azione esploratrice resa possibile dalla tecnologia dei teleporter che, sfruttando i portali e le singolarità, consente di muoversi in maniera istantanea; ma è anche l’esito estremo di una diaspora necessaria: l’uomo infatti ha conquistato pianeti remoti, ma ha perso la sua casa, la Terra, distrutta durante un fallimentare esperimento noto come il Grande Errore.

In questo scenario, sul pianeta Hyperion, stanno per aprirsi le Tombe del Tempo, misteriosi manufatti provenienti dal futuro nei quali il tempo scorre all’inverso e presso cui abita lo Shrike, mostruosa creatura non soggetta alle leggi fisiche. Verso quel luogo tremendo si stanno dirigendo sette pellegrini, sette personaggi in cerca di risposte. Lungo la strada, come succedeva nei tempi antichi, essi narrano delle storie, le loro storie. E forse proprio in quei racconti si cela la chiave della salvezza per l’universo.

Ragazze elettriche

In questo romanzo visionario dai toni fantascientifici, Naomi Alderman costruisce una perturbante distopia che è anche una parabola sul potere e sulle sue perversioni. Lo fa senza nessuna pietà per la rappresentazione di cosa significhi il dolore.

In un tempo imprecisato ma molto vicino al nostro presente, nel mondo comincia all’improvviso a verificarsi uno strano fenomeno: prima le ragazze, e poi le donne in generale, sviluppano la capacità di infliggere dolore e morte tramite scariche elettriche emanate dalle loro mani e attivate da una misteriosa “matassa” collocata sulle clavicole.

Si innesca così un’inedita gerarchia di potere – in cui gli uomini sono ridotti in schiavitù, seviziati e uccisi – che è anche un’imprevista evoluzione dei rapporti tra i sessi e l’impulso a un nuovo ordine globale, con esiti inarrestabili e catastrofici.

Questa storia scompagina il racconto del futuro prossimo e penetra nelle vene della crudeltà che abita ineludibilmente, come uno stigma, la conquista e l’esercizio del potere. Dal libro è stata tratta una serie tv di produzione inglese.

Ma gli androidi sognano pecore elettriche?

Forse una delle rappresentazioni distopiche del nostro futuro prossimo che più dolorosamente conosciamo per le sue numerose messe in scena e travisamenti. Il racconto originale, come in tutti le sofferte narrazioni di Philip K. Dick, dice molto di più su di noi e sul mondo in cui viviamo di quanto non vorremmo saperne.

C’è poi la scoperta da parte del cinema, con il film Blade Runner del regista Ridley Scott, uscito del 1982 (l’anno della morte di Dick) che porta alla fama mondiale questo racconto, o meglio l’interpretazione fortemente fuorviante che ne dà il regista britannico. Ibridazione si aggiunge quindi a ibridazione, senza che si possa ricomporre in modo definitivo l’immagine frantumata di un mondo a venire, che è dentro di noi, sepolto nei sogni e nelle fantasie del nuovo millennio.

Ready Player One

Ed eccoci al nostro fuori sacco, altrimenti non sarebbe una lista dei migliori libri di Macity. Uno speciale, non c’è che dire. Ernest Cline ha avuto l’intelligenza di inventare una visione del mondo futuro che ha poi combaciato con le spinte del nostro mondo presente. Il suo romanzo racconta quel mondo alienato e drogato fatto di sintesi digitale e gamiphication estrema che è anche l’obiettivo del nostro tempo.

2044, anno della crisi ambientale e in cui le disuguaglianze sociali hanno reso il pianeta un brutto posto in cui vivere. Per il giovane Wade l’unica possibile evasione è l’universo virtuale di OASIS. Un gioco. Una caccia al tesoro. Una fortunata lotteria… o molto di più?

