Apple chiede il parere degli utenti MacBook 12” e non solo

Da anni Apple impiega questionari per chiedere il parere degli utenti sui propri prodotti: l’ultimo dedicato a iPad mini risale a solo pochi giorni fa, mentre nelle scorse ore sono stati interpellati con un questionario Apple gli utenti di MacBook 12 pollici, oltre che di iMac e MacBook Pro 13 pollici.

Ricordiamo che questa macchina è stata introdotta la prima volta nel 2015 con processore Intel, senza ventola e con il debutto della tastiera con meccanismo a farfalla, successivamente sostituita per lamentele e problemi segnalati dagli utenti. Il più compatto e leggero dei computer portatili proposti da Apple è stato aggiornato nel 2016 e poi ancora nel 2017, per poi essere rimosso dal listino nel 2019, dopo l’introduzione dei MacBook Air.

Il questionario inviato da Apple agli utenti di MacBook 12 pollici chiede pareri sulle dimensioni, le funzioni e quali modifiche si desidererebbero introdurre, come segnalano i lettori di MacRumos. Anche se circa un anno fa si ipotizzava che tra i primi portatili con Apple Silicon ci sarebbe stato il ritorno di MacBook 12”, in realtà questo non è avvenuto: sono arrivati invece Mac mini, MacBook Pro 13″, MacBook Air e poi anche iMac 24″ tutti con processore Apple Silicon M1.

Almeno per il momento la multinazionale di Cupertino ritiene che MacBook Air per caratteristiche e prezzo sia in grado di soddisfare anche gli utenti che desiderano un notebook Apple sottile e leggero, perfetto per la mobilità. Per questa ragione risulta difficile prevedere se Apple, una volta raccolti tutti i risultati del questionario inviato agli utenti, deciderà di progettare una nuova versione di MacBook 12 pollici, oppure di mantenere la gamma attuale.

Sempre per quanto riguarda i portatili Apple, le prossime attese novità sono i MacBook Pro 2021 da 14 e 16 pollici con design rivisto, più porte di collegamento e processore Apple Silicon più potente: la produzione sembra sia già iniziata e il lancio è previsto tra settembre e novembre al massimo.