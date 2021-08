Apricorn Aegis Padlock è un SSD esterno con PIN per la decodifica

Per trasportare e conservare dati in sicurezza memorizzati su un disco esterno bisogna tenere conto di potenziali problematiche: cosa succederebbe se il disco esterno in questione venisse rubato o fosse smarrito durante il trasporto? Cosa accade se qualcuno venisse in possesso di backup con dati della mia azienda o di documenti, progetti e immagini?

Un possibile modo per ridurre i rischi è quello di usare dischi cifrati, possibilità offerta dagli Apricorn Aegis Padlock, dichi di piccole dimensioni che stanno nel palmo di una mano, si possono trasportare facilmente e offerti in “tagli” che variano da 240GB a 4TB.

Si tratta di un drive di tipo “rugged”, resistente e con un tastierino numerico (per la digitazione del PIN) resistente all’usura, certificato IP66 (protezione da polvere e spruzzi d’acqua), indeformabile, resistente a shock e vibrazioni, inalterabile dall’alta umidità e in grado di funzionare anche con temperature estreme (da -40°C a 70°C).

Dal punto di vista della sicurezza, Aegis Padlock è conforme al FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2, uno standard definito dal governo degli Stati Uniti che descrive i requisiti di crittografia e di sicurezza associati che determinati prodotti IT devono soddisfare quando si gestiscono dati riservati ma non classificati. Lo standard in questione prevede specifiche procedure di sicurezza, metodi e algoritmi di crittografia sicuri a approvati. Non è necessario software host per il funzionamento e quindi l’unità può funzionare con la maggiorparte dei sistemi esistenti.

Oltre al PIN per l’accesso, è possibile specificare un diverso PIN per scopi di amministrazione, predisporre un PIN per la sola lettura e anche un PIN che si auto-distrugga. Tra i sistemi di protezione, anche meccanismi contro attacchi di forza bruta (approccio provando tutte le possibili combinazioni).

L’unità si alimenta direttamente dal bus (non richiede alimentatori dedicati) e si collega via USB. Le dimensioni, sono: 11.43 x 9.53 x 1.91 cm; il peso è di 113.4 grammi. Su Amazon, nel momento in cui scriviamo, la versione da 500GB con HDD tradizionale è venduta 219,63 euro; la versione con SSD da 240GB costa 338,50 euro.