Apple cresce negli smartphone in crisi, incalza Samsung

Secondo dati preliminari e previsioni di Counterpoint Research il 2023 è sulla buona strada per diventare il peggior anno per gli smartphone da dieci anni a questa parte, nel frattempo Apple continua a veder crescere la propria quota di mercato, tanto da arrivare a minacciare il sorpasso di Samsung: Cupertino potrebbe diventare presto primo costruttore al mondo.

Il report elenca le zone geografiche che più pesano negativamente su numeri e mercato smartphone globali, tra questi alcune aree in Asia e India, America del Nord e Cina. Ma anche se in USA il mercato del lavoro è forte e l’inflazione sta diminuendo, i consumatori esitano ad aggiornare i terminali, soprattutto per via delle condizioni macroeconomiche, guerra e incertezza.

Secondo gli analisti il tasso di sostituzione e rinnovo degli smartphone ha raggiunto nuovi record sia in USA che a livello globale.

Ora l’attenzione è focalizzata nell’ultimo trimestre dell’anno, quando i nuovi iPhone 15 saranno ampiamente disponibili: arrivano infatti alla fine del terzo trimestre. Per gli operatori è una occasione per portare a casa clienti di alto valore, anche grazie a sconti, permute e promozioni aggressive mirate alla grande base di utenti di iPhone 12 e modelli precedenti.

Come avviene da mesi gli analisti rilevano che gli smartphone di fascia bassa e media soffrono, mentre i modelli di fascia alta e ultra premium crescono o almeno risentono meno della crisi. Un vantaggio per Apple che propone un ristretto catalogo smartphone concentrato nelle fasce top.

Se questo andamento proseguisse Apple potrebbe diventare per la prima volta nella sua storia primo costruttore e marchio al mondo di smartphone in termini di unità spedite. Secondo gli analisti Counterpoint la crescita della quota di mercato Apple negli smartphone posiziona ormai Cupertino vicinissima alla spalle di Samsung, con una differenza di solamente pochi giorni di vendite. Il sorpasso sembra fattibile, sempre che non si verifichino problemi di produzione come successo nell’inverno 2022-2023.

Tutto quello che sappiamo su iPhone 15 e iPhone 15 Plus lo trovate in questo articolo; invece per l’elenco novità della gamma 15 Pro fate riferimento a questo articolo.