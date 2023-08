Windows 11 permetterà di disinstallare più app di serie

Presto gli utenti di PC con Windows 11 potranno disinstallare un numero maggiore di app e software Microsoft di serie, per ridurre spazio occupato e alleggerire il sistema operativo.

Come avviene per le novità Windows 11 anche questa funzione è in fase di beta test con il programma Canary Channels. Come segnala The Verge, chi ha accesso a questa versione beta di Windows 11 può disinstallare l’app Fotocamera, l’app Cortana da poco entrata ufficialmente in pensione, oltre alle app Foto, Persone e il client Microsoft Remote Desktop siglato MSTSC.

Incluse in Windows 11 si trovano svariate app di serie, ma già da qualche tempo a questa parte Microsoft ha gradualmente aumentato il numero delle app che si possono disinstallare.

Per la maggior parte si tratta di app di piccole dimensioni: anche rimuovendole non si guadagna molto spazio di archiviazione, ma in compenso è possibile rimuovere software bloatware, così come vengono indicate le app meno utili ma incluse di serie nei sistemi operativi.

Microsoft ha introdotto la possibilità di rimuovere l’app Fotocamera in Windows 11 beta da marzo, mentre la rimozione dell’app Cortana è stata introdotta in agosto. Gli utenti che non hanno accesso alle versioni beta Windows Insiders dovranno aspettare ancora un po’ prima di poter sfruttare questa possibilità.

Il prossimo importante aggiornamento di Windows 11 è atteso nel mese di settembre e Microsoft potrebbe sfruttare questo rilascio per includere la disinstallazione delle app di serie. All’inizio di agosto Microsoft si è lasciata scappare lo strumento interno per attivare le funzioni segrete di Windows 11.

Di più su Windows 11 e 12

Ricordiamo che il prossimo grande aggiornamento di Windows 11 sarà rilasciato a settembre e includerà il supporto nativo ai file RAR e 7-Zip. Prossimamente dovrebbe offrire anche backup e ripristino dal cloud. Nel frattempo si parla già di Windows 12: se volete saperne di più, in questo articoloabbiamo raccolto tutto quello che si sa finora.