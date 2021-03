Apple e i colossi IT preparano il ritorno dei dipendenti negli uffici

Alcuni dipendenti di Microsoft e Uber tornano negli uffici a partire da lunedì 29 marzo, i piani di Apple non sono ufficiali ma sembra che alcuni dipendenti torneranno alle loro scrivanie a partire da maggio. I colossi della tecnologia si stanno preparando con piani graduali, inizialmente per un numero limitato di dipendenti per garantire la sicurezza, in ogni caso il lavoro a distanza e lo smart working da casa, forzati dalla pandemia, non sono destinati a scomparire a breve.

Per esempio nel caso di Uber solo il 20% dei dipendenti torna negli uffici della sede di Mission Bay a San Francisco, con mascherine obbligatorie, distanziamento, piani di pulizia, disinfezione e altre misure di sicurezza. Numeri limitati e misure di sicurezza simili anche per Facebook per i dipendenti degli uffici nel quartier generale di Menlo Park.

Solamente il 10% dei lavoratori tornerà in presenza: oltre a distanziamento e mascherine sarà richiesto probabilmente un test Covid ogni settimana. Questo nell’immediato e con la prospettiva di non arrivare al 50% dei dipendenti negli uffici più grandi almeno fino a settembre, mentre il piano a più lungo termine permetterà a circa le metà di tutti i dipendenti del colosso dei social di lavorare da remoto entro i prossimi 10 anni.

Twitter non ha ancora annunciato la data per il ritorno dei dipendenti negli uffici, ma con la pandemia ha reso il lavoro da casa una opzione possibile per tutti i dipendenti. Il ritorno sarà graduale, stabilito ufficio per ufficio e inizialmente riguarderà solo il 20% del personale, come segnala The Verge. Salvo prossimi aggiornamenti Google ha in precedenza annunciato che tutti i suoi dipendenti potranno lavorare da casa fino a settembre 2021, mentre valutava la possibilità di richiedere la presenza solo per tre giorni la settimana.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano della pandemia di coronavirus e degli impatti sul mondo della tecnologia, del lavoro e della scuola a distanza, oltre che sulle soluzioni per comunicare da remoto si parte da questa pagina.

Tutti gli articoli dedicati a Mercato e Finanza sono disponibili dai rispettivi collegamenti.