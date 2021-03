Volkswagen ID.Buzz arriverà anche con guida autonoma

L’erede del leggendario furgoncino Volkswagen, che ha un ruolo anche nella storia della nascita di Apple, si chiama ID.Buzz: sarà naturalmente elettrico e se il costruttore rispetterà i piani annunciati fin dai primi concept del 2017, arriverà in Europa l’anno prossimo. Non solo: nel Vecchio Continente sarà commercializzato in più versioni e configurazioni rispetto agli USA, dove invece verrà proposto un solo modello e con un anno di ritardo, quindi nel 2023.

Così negli USA arriverà solamente la versione per trasporto passeggeri con passo lungo, mentre in Europa sarà commercializzato sia nelle versioni per passeggeri che commerciale, con la possibilità di scegliere tra passo corto e lungo. Il modello base di IB.Buzz sarà probabilmente un veicolo con trazione solo posteriore e una potenza di circa 200 cavalli, mentre il modello top disporrà di quattro ruote motrici con una potenza fino a 300 cavalli.

In Europa la versione commerciale di ID.Buzz sarà dotata di sensori e software per rendere possibili alcune funzioni di guida autonoma, in ogni caso la guida autonoma completa arriverà solo dopo il lancio della versione standard. Secondo quanto dichiarato da un dirigente Volkswagen a Car and Driver, da cui riportiamo alcune fotografie, ID.Buzz sarà il primo veicolo in assoluto del gruppo dotato di guida autonoma: è molto probabile che anche questo modello non verrà commercializzato negli Stati Uniti.

Quando sarà disponibile Volkswagen ID.Buzz si affiancherà a ID3, ID4 e anche al futuro ID5 ampliando l’offerta di veicoli elettrici del costruttore. Nei piani di Volkswagen ci sono anche i concept per un grande SUV elettrico ID Roomzz e di una dune buggy. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Volkswagen sono disponibili da questa pagina.

