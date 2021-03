Apple studia Apple Watch con display sul cinturino

In futuro, Apple Watch potrebbe avere un display avvolgente. Da anni Apple studia gli schermi flessibili, specialmente da quando i suoi principali concorrenti nel settore degli smartphone hanno iniziato a proporre mini-tablet a farfalla e smartphone a conchiglia che combinano i benefici dati da uno schermo di ampie dimensioni con i vantaggi di un dispositivo altamente tascabile dato dal sistema ripiegabile.

Nel caso delle tecnologie in fase di studio si parla invece di due possibili impieghi relativi all’adozione di uno schermo flessibile su Apple Watch. La documentazione allegata al brevetto depositato negli scorsi presso l’ufficio brevetti degli Stati Uniti parla di uno schermo avvolgente: si tratta di un dispositivo composto in un unico pezzo che circonda il polso dell’utente, offrendo una superficie molto più ampia rispetto a quella attualmente adottata dal quadrante di Apple Watch.

Ciò teoricamente consentirebbe all’orologio di mostrare un maggior numero di informazioni perché avrebbe a disposizione tutto il cinturino anziché il solo quadrante, anche se i dubbi sull’effettiva praticità di un utilizzo di questo tipo non sono pochi. Più fattibile sembra invece essere l’altro impiego di cui Apple parla nel brevetto, che si dedicherebbe invece al design.

A riposo, lo schermo intorno al polso continuerebbe a fare la parte del cinturino, mostrando cioè un disegno ad hoc per tutta la porzione che avvolge il braccio. L’utente avrebbe così la possibilità di cambiargli aspetto con un click, come si può già fare oggi cambiando il quadrante per passare da un orologio sportivo ad uno più classico, adattandolo alla situazione e all’abbigliamento del momento. Il mercato dei cinturini potrebbe così passare da quello fisico al digitale, con un negozio attraverso il quale acquistare e scaricare nuovi cinturini da applicare sul momento, senza dover attendere spedizioni e consegne.

Chiaramente queste sono soltanto ipotesi perché non è detto che il brevetto si trasformerà in un prodotto reale. Quel che è certo è che Apple non è l’unica a pensare seriamente all’idea di uno smartwatch con schermo avvolgente: anche Lenovo alcuni anni fa, per dire, presentò il concept di uno smartphone che poteva essere avvolto intorno al polso a mo’ di bracciale.