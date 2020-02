Apple Edge Cache, la Mela vuole velocizzare i download insieme ai provider

“Apple Edge Cache” è il nome di un nuovo servizio che permetterebbe di ottenere migliori funzionalità di content delivery sfruttando partnership con gli Internet Service Provider (ISP). La Casa di Cupertino vuole sfruttare esistenti reti e server degli ISP per offrire dati più vicino possibile agli utenti. Questo significa che i contenuti possono essere pre-memorizzati nella cache di un server della rete dell’ISP quando sono visualizzati dall’utente, distibuiti ad altri più velocemente essendo memorizzati in un server locale.

Appleinsider cita un esempio: noi e il nostro vicino guardiamo lo stesso film in un lasso di tempo breve l’uno dall’altro. Normalmente tutti e due dobbiamo agganciare il server Apple più vicino e ottenere il contenuto tramite le reti per la consegna dei contenuti (CDN, Content Delivery Network) che consentono di erogare agli utenti finali servizi di streaming audio e video. Sfruttando questa modalità, i dati devono goni volta passare attraverso un server dell’ISP prima di raggiungere l’utente. Con la tecnologia di edge caching, invece, l’ISP può conservare i dati relativi ai contenuti in streaming in suoi server e offrirli all’utente o chiunque è collegato allo stesso server, più e più volte, senza agganciare di nuovo i server Apple.

L’Edge Cache, in altre parole, permette di distribuire contenuti più velocemente, riducendo il passaggio tra le varie infrastrutture internet, riducendo potenziali problemi e la necessità del reinstradamento verso specifici nodi terminali di rete, diminuendo la latenza, con ovvi benefici per l’ISP e l’utente. Altre aziende come Netflix e Amazon già sfruttano simili sistemi per la distribuzione dei contenuti.

Al momento il sistema Apple Edge Cache per gli ISP è su invito e questi ultimi possono effettuare la richiesta compilando un modulo su un portale dedicato. Tra i requisiti: il supporto di almeno 25Gbps di traffico Apple durante le fasi di picco; la rete deve inoltre operare per servire primariamente gli utenti finali anziché le esigenze dell’operatore di rete stesso.