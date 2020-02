Caricatori Aukey con USB-C e USB-A, da 30W o 60W, in sconto a partire da 19,99 euro

Se volete ricaricare i vostri dispositivi alla massima potenza, ecco due soluzioni che potrebbero fare al caso vostro: sono due caricatori di Aukey, in sconto con un codice a partire da 19,99 euro, che ricaricano i vostri dispositivi fino a 60W.

Esteticamente sono praticamente identici: costruiti in ABS, presentano innanzitutto una spina posizionata in verticale e quindi perfettamente compatibile con le prese italiane, lasciando cioè il giusto spazio ai lati per consentire il collegamento di altri elettrodomestici nelle prese adiacenti.

Frontalmente montano una presa USB-A tradizionale con uscita a 2.4 A per ricaricare rapidamente iPhone e iPad e una seconda porta USB-C con Power Delivery per massimizzare la ricarica.

In un modello l’uscita di questa porta è di 30W, quindi perfetta per ricaricare a piena potenza qualsiasi iPhone e iPad di ultima generazione approfittando dei cavi con spina USB-C da un lato e Lightning dall’altro, ma anche un MacBook Air che richiede appunto tale potenza per poter essere ricaricato adeguatamente.

Se avete un MacBook o un computer portatile più esigente in termini di potenza, potete optare per la versione che ha l’uscita USB-C da 60W.

Entrambi i caricatori, come dicevamo, sono in offerta su Amazon. Il modello da 30W, normalmente venduto al prezzo di 27 euro, con il codice SADEMF69 lo pagate soltanto 19,99 euro.

In alternativa c’è appunto il modello più potente da 60W, che costa 50 euro ma che col codice BBLYQ83O ottenete un uguale sconto del 25% e lo pagate quindi soltanto 37,99 euro spedizione compresa. In entrambi i casi l’offerta scade alla mezzanotte di domenica 16 febbraio.