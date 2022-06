Con Foto di iOS 16 è possibile copiare e incollare modifiche alle foto

Tra le novità di iOS 16 (versione al momento disponibile come release preliminare/beta solo per gli sviluppatori), una nuova funzionalità di editing permette di copiare negli Appunti le modifiche effettuate ad una foto e incollare le stesse in una diversa foto, utile se vogliamo applicare a più scatti le stesse identiche modifiche.

E’ possibile effettuare modifiche ad una foto, fare tap sui tre puntini in alto a destra e scegliere “Copia Modifiche” per copiare negli Appunti le modifiche apportate; a questo punto è possibile aprire una diversa foto, scegliere di nuovo i tre puntini in alto a destra e la voce “Incolla Modifiche” per applicare sull’immagine aperta in quel momento le stesse modifiche apportate su quella aperta in precedenza.

La funzionalità in questione, come accennato, è comoda per ottenere su più foto gli stessi effetti; in precedenza per modifiche di questo tipo era necessario ricorrere ad app di terze parti.

Si possono esportare le foto selezionate anche come un video o un slideshow per una più facile condivisione anche sui social.

Apple ha integrato molte altre novità in iOS 16 per l’app Foto. Sono disponibili opzioni di undo e redo (Annulla, Ripeti), e non è quindi necessario ricominciare da capo se sbagliamo qualche azione, ed è presente anche una opzione che consente di ordinare gli album delle persone alfabeticamente.

Altre novità di iOS 16 riguardano la condivisione intelligente: è possibile scegliere quali foto includere, per esempio quelle scattate a partire da una certa data o che ritraggono determinate persone; dopo aver impostato la Libreria condivisa, sarà possibile aggiungere le foto direttamente dall’app Fotocamera, e decidere se condividerle in automatico quando altri membri della Libreria condivisa sono nei paraggi. In più, “suggerimenti” smart consiglieranno altri scatti da aggiungere.

iOS 16 è compatibile con iPhone 8 e seguenti; è al momento disponibile come beta per i soli sviluppatori (a breve arriverà la versione per beta tester). La versione definitiva sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito.

