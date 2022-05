La serie Speed Racer arriverà su AppleTV Plus

Apple è riuscita ad accaparrarsi per Apple TV+ la serie “Speed Racer” incentrata sulle corse automobilistiche. A riferirlo è Variety spiegando che la serie è in lavorazione e che vede J.J. Abrams coinvolto come produttore esecutivo.

Speed Racer segue le avventure di un giovane pilota automobilistico e della sua auto Mach 5. Il team si compone dal padre, dal costruttore di auto Pops Racer, dal fratello Spritle, lo scimpanzé domestico Chim-Chim e dalla ragazza di Speed, Trixie. Speed sovente incrocia il misterioso Racer X, che altro non è che il fratello maggiore Rex Racer.

È la seconda versione live-action di un iconico anime giapponese, e fa seguito al film del 2008 scritto dalle sorelle Wachowski e interpretato tra gli altri da Emile Hirsch e Christina Ricci, basato sulla versione americana dell’anime originale, con cambiamenti minori in alcune storie, riguardo determinati personaggi e luoghi.

La serie – riferisce Variety – è scritta da Ron Fitzgerald e Hiram Martinez. Fitzgerald è noto per suoi lavori su progetti quali “Perry Mason”, “Westworld”, “Weeds” e “High School Team”; Martinez è noto per sui lavori su serie quali “The Last Ship”, “Snowpiercer” e “Get Shorty”.

Tra gli ultimi progetti in lavorazione per Apple TV+ un documentario su Michael J. Fox, attore e produttore cinematografico noto soprattutto per l’interpretazione del protagonista della trilogia di Ritorno al futuro. In arrivo anche la mini serie thriller in sette parti intitolata Hijack con Idris Elba.

