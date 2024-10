Apple celebra la Giornata Mondiale degli Insegnanti

Pubblicità

In occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti che si terrà il 5 Ottobre, Apple ha lanciato nuove risorse didattiche gratuite per aiutare educatori e studenti ad integrare al meglio creatività in ogni lezione. In questo modo l’azienda celebra gli insegnanti con raccolte speciali e offerte nei suoi servizi, annunciando anche un’importante espansione del suo programma di borse di studio per l’istruzione in 100 nuove scuole e comunità, toccando sei continenti con programmi STEAM finanziati da borse di studio.

Nel comunicato stampa ufficiale diffuso da Apple, si legge che la Mela è impegnata praticamente da sempre nel settore dell’istruzione, mettendo a disposizione di milioni di studenti e insegnanti tecnologie innovative e risorse per l’apprendimento professionale.

In questo contesto, l’azienda ha presentato anche il suo primo Education Impact Report, un rapporto che mostra come Apple stia supportando insegnanti e studenti in tutto il mondo.

Lisa Jackson, vicepresidente di Apple per l’Ambiente, le Politiche e le Iniziative Sociali, ha sottolineato l’importanza dell’istruzione per costruire un mondo più equo, e si è dichiarata entusiasta del modo in cui gli studenti stanno già facendo la differenza grazie alle risorse di Apple.

Anche Susan Prescott, vicepresidente del settore Educazione e Marketing, si è espressa in merito, aggiungendo che i nuovi strumenti creativi di Apple rendono l’apprendimento facile e divertente, offrendo ai docenti strumenti rapidi per coinvolgere gli studenti di tutte le età.

Le nuove risorse didattiche di Apple, che prendono il nome di “Everyone Can Create”, offrono idee di lezioni rapide e interattive per incoraggiare la creatività in classe, che possono essere applicate a studenti di tenera età, dai 4 anni in su, permettendo agli insegnanti di coinvolgerli senza aumentare il carico di lavoro, offrendo modelli e link condivisibili per un apprendimento rapido e coinvolgente.

Ancora, Apple ha spiegato come il suo impegno per l’istruzione si riflette anche nel sostegno offerto a campi estivi e programmi educativi in diverse comunità. Ad esempio, al Houston Community College, grazie al finanziamento di Apple, oltre 2.500 studenti hanno potuto partecipare a campi estivi incentrati su tecnologie come la programmazione, utilizzando dispositivi Apple.

Non manca, poi, un cenno alla Apple Education Community, una piattaforma professionale con oltre un milione di membri che permette agli insegnanti di condividere risorse e connettersi tra di loro, anche tramite Forum disponibile in 16 nuovi paesi e regioni.

Infine, un cenno anche ai progetti globali, come le Developer Academies e il Programma Fondazione Apple, che offrono formazione su programmazione e competenze professionali.

Infine, per celebrare la Giornata Mondiale degli Insegnanti, Apple ha lanciato raccolte speciali di risorse educative nelle sue piattaforme, tra cui l’App Store, Apple Music, Apple Books e Podcasts, con contenuti pensati per educatori e studenti. Il prossimo passo, invece, sarà organizzare sessioni educative per insegnanti nei propri negozi e una speciale sessione a Cupertino, in California.