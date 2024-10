Action camera magnetica e impermeabile a soli 17 €

Pubblicità

Volete un’action cam che registri le vostre attività all’aperto? Quella in promozione in questo momento non solo filma in qualità Full HD ma si aggancia facilmente a strutture metalliche e indumenti senza bisogno di dotarsi di decine di accessori diversi.

Misura solo 6,4 x 3,1 centimetri e pesa appena 22 grammi, perciò è leggerissima e facile da fissare anche ad una maglietta mantenendo la ripresa nella direzione voluta. È dotata di uno schermo HD a colori che consente di visualizzare le riprese in tempo reale o rivederle comodamente da lì, rendendo anche più semplice regolare l’inquadratura o verificare che tutto sia stato registrato correttamente.

C’è la registrazione in modalità loop che permette di continuare a registrare senza preoccuparsi di esaurire lo spazio sulla scheda di memoria. Quando la memoria è piena, la fotocamera sovrascrive automaticamente i file più vecchi, garantendo che ci sia sempre spazio disponibile per nuove riprese.

La stabilizzazione EIS (Electronic Image Stabilization) è un altro punto di forza di questa camera. Grazie a questa tecnologia, le riprese risultano fluide anche in situazioni di movimento intenso, ottenendo così video stabili e di alta qualità anche in condizioni difficili.

L’action camera dispone inoltre di un indicatore LED che segnala lo stato della registrazione, insieme a un pulsante dedicato per scattare foto o avviare la registrazione e un pulsante per cambiare modalità tra foto e video. Questa semplicità di utilizzo la rende accessibile anche a chi non è abituato a utilizzare dispositivi tecnologici avanzati.

Che si tratti di una giornata in spiaggia o di un’escursione in montagna sotto la pioggia, la fotocamera sarà sempre pronta a catturare l’azione in quanto è completamente impermeabile, e senza bisogno di una custodia dedicata per proteggerla anche da un improvviso acquazzone.

Per finire l’aggancio magnetico incorporato, una soluzione pratica che consente di fissare la camera a superfici metalliche in maniera rapida e sicura, ideale per riprese in ambienti urbani o in situazioni dinamiche. In dotazione, viene fornita anche una custodia con clip tramite cui agganciarla saldamente ai vestiti e avere così le mani libere durante le riprese.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 49 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 64% andando a spendere intorno ai 17 €.

Con 4 € in più (circa 21 € con la promozione in corso) è possibile includere nell’acquisto anche una microSD da 32 GB di Classe 10.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

