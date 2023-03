Apple investe ancora in Globalstar per iPhone via satellite

Apple ha già investito 450 milioni di dollari in Globalstar per le comunicazioni SOS Emergenze via satellite degli iPhone 14, e ora si scopre che la collaborazione tra le due società si rafforza ulteriormente con un altro investimento di circa 250 milioni di dollari.

Stando a quanto riferisce 9to5Mac – la multinazionale di Cupertino ha investito in Globalstar 252 milioni sotto forma di credito. Da documentazione presentata alla SEC (l’ente statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori) si evince che Apple prevede di usare l’85% delle attuali e future capacità di rete di Globalstar per servizi destinati agli iPhone 14, pagando per aggiornamenti futuri dei servizi satellitari.

La nuova funzionalità integrata negli ultimi iPhone, è utile in situazioni di emergenza, in modo che, quando non c’è copertura della rete cellulare o Wi-Fi, le antenne possano connettersi direttamente a un satellite e contattare i servizi di emergenza via messaggio. I satelliti sono oggetti in movimento con una larghezza di banda ridotta, quindi potrebbe volerci qualche minuto prima di recapitare i messaggi.

In molte situazioni, ogni secondo è importante e con SOS emergenze via satellite il sistema previsto da Apple pone subito una serie di domante vitali per valutare le condizioni dell’utente e mostrare come posizionare il telefono per collegarlo al satellite. Il questionario iniziale e i messaggi di follow-up vengono inoltrati a centri con personale specializzato formato da Apple che chiama i soccorsi per conto della persona coinvolta.

Grazie alla tecnologia in questione, in assenza di rete cellulare o Wi-Fi, è possibile condividere manualmente la propria posizione via satellite tramite Dov’è, e avere così una sicurezza in più quando ci si inoltra in aree prive di connessioni internet.

Inizialmente il servizio era disponibile negli Stati Uniti e in Canada, ma Apple lo sta estendendo man mano anche in altre nazioni. È stato riferito che servizio resterà gratuito per due anni. Fino ad ora però Apple non ha annunciato se il servizio sarà a pagamento alla scadenza dei due anni e in questo caso il prezzo.

Globalstar è un sistema di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) per telefonia satellitare e trasferimento dati a bassa velocità, simile ai sistemi satellitari Iridium e Orbcomm. Se volete acquistare un iPhone e siete indecisi su quale modello scegliere, qui trovate il confronto tra iPhone 14 e 13 di macitynet. Invece per tutte le novità attese nei prossimi iPhone 15 si parte da questa pagina.