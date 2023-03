MWC23, OnePlus lancerà il suo pieghevole nel 2023

Al Mobile World Congress MWC 2023 OnePlus ha finalmente confermato quello che in realtà ufficiosamente era già nell’aria da tempo: il lancio del suo primo smartphone pieghevole. Arriverà entro questo 2023.

OnePlus conferma così l’arrivo di un suo smartphone pieghevole nella seconda metà del 2023. Così ha dichiarato Kinder Liu, Presidente e CEO della società:

Il nostro primo foldable sarà caratterizzato dall’esperienza fast & smooth tipica di OnePlus. Ma non sarà solo un semplice pieghevole: il nuovo flagship phone di OnePlus avrà infatti un design unico, in termini di costruzione e tecnologie. Vogliamo lanciare un dispositivo che raggiunga i vertici in termini di prestazioni all’interno dell’attuale mercato dei dispositivi pieghevoli

OnePlus è nota nell’ambiente sin dal 2013, quando ha saputo lanciare i “flagship killer” a prezzi davvero competitivi, imponendosi così sul mercato. Il marchio di recente ha lanciato OnePlus 11, di cui vi abbiamo parlato più approfonditamente a questo indirizzo e che beneficerà di 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Nel corso del panel Fast & Smooth to Beyond, OnePlus ha dettagliato il suo approccio per ottenere quella che il marchio chiama “la migliore esperienza fast&smooth del settore”: un hardware potente accompagnato da un ottimo software.

OnePlus ha infine condiviso il suo progetto di realizzare un ecosistema intelligente più solido nel corso dei prossimi 3-5 anni, per portare la sua caratteristica esperienza veloce e fluida a categorie di prodotto più ampie. La creazione di questo ecosistema consentirà a OnePlus di fornire una connessione fluida tra i diversi dispositivi OnePlus, come smartphone, tablet, wearable, TV e altri dispositivi Internet-of-things.

