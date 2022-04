Apple ha aggiornato Pages, Numbers e Keynote per iOS 15 e macOS Monterey

Apple ha rilasciato le versioni aggiornate delle app della suite iWork per iOS e macOS. Pages, Keynote e Numbers per iPad, iPhone e Mac arrivano alla versione 12 con alcune novità che richiedono iOS 15/iPad OS 15 o macOS 12 Monterey.

In Keynote ora è possibile utilizzare i Comandi Rapidi di macOS Monterey per creare o aprire presentazioni, eseguire una prova o avviare una presentazione.

In Pages è possibile pubblicare direttamente su Apple Books con dimensioni di file più grandi, fino a 2 GB; si possono leggere i commenti e le modifiche rilevate utilizzando VoiceOver e anche qui è possibile utilizzare i Comandi Rapidi di macOS Monterey per creare e aprire documenti.

In Numbers è possibile copiare un’istantanea delle celle di una tabella senza formule, categorie o valori nascosti, crea formule e riempire rapidamente le celle tramite l’inserimento automatico utilizzando VoiceOver. Anche in questo caso, è possibile utilizzare i Comandi Rapidi di macOS Monterey per creare o aprire fogli di calcolo e aggiungere righe a una tabella.

Di seguito le note di rilascio di Keynote 12 per iOS/iPadOS:

• Ingrandisci le diapositive fino al 400%.

• Modifica le dimensioni dei font in modo più preciso con due cifre decimali.

Di seguito le note di rilascio di Pages 12 per iOS/iPadOS:

• Pubblica direttamente su Apple Books con dimensioni di file più grandi, fino a 2 GB.

• Inserisci i numeri di pagina in qualsiasi punto del documento.

• Modifica le dimensioni dei font in modo più preciso con due cifre decimali.

• Inizia a scrivere rapidamente un nuovo documento su iPhone: tieni semplicemente premuta l’icona dell’app Pages sulla schermata Home.

• Leggi i commenti e le modifiche rilevate utilizzando VoiceOver.

Di seguito le note di rilascio di Numbers 12 per iOS/iPadOS:

• Copia un’istantanea delle celle di una tabella senza formule, categorie o valori nascosti.

• Modifica le dimensioni dei font in modo più preciso con due cifre decimali.

• Crea formule e riempi rapidamente le celle tramite l’inserimento automatico utilizzando VoiceOver.