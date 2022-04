Supporti per TV e Monitor Bontec da tavolo, parete e pavimento nelle offerte di Primavera

Il piedistallo del vostro TV o monitor limita la possibilità di vederlo dall’angolo giusto, di spostarlo nella stanza, di evitare i riflessi in particolari ore del giorno? La soluzione al problema la trovate sicuramente nella vastissima produzione Bontec che offre decine di supporti per ogni tipo di installazione.

Tanti di questi sono compresi nelle offerte di Primavera Amazon e scadono l’8 di Aprile mentre altri proseguono fino al 13, data ufficiale di conclusione dell’iniziativa. Trovate supporti per doppio monitor, rialzi per inserire tastiere e accessori al di sotto del monitor, supporti per speaker: in pratica tutto ciò che rende più comodo l’uso di uno schermo da collegare al vostro computer o di un TV per gustarvi il vostro programma o il vostro streaming preferito.

I supporti TV da pavimento con rotelle sono ideali in ufficio per dimostrazioni in tutte le stanze mentre possono essere comodi per gestire lo smart working in casa o spostare le postazioni di gaming dove più vi aggrada.

Macitynet li ha selezionati, messi in ordine per tipologia e vi indica per ognuno sia il prezzo scontato che la data di scadenza dell’offerta. Nel nostro piccolo possiamo consigliarvi l’uso dei prodotti Bontec visto che abbiamo nelle nostre case e ufficio: il modello da parete con braccio snodato per TV con un 42″, il comodo modello da Pavimento rotelle con un vecchio TV da 49″, il modello da tavolo orientabilecon un vecchio Plasma Panasonic, il rialzo da tavolo con un OLED B9 che permette di usare una soundbar senza interferire con lo schermo: tutti sono estremamente robusti e ben congegnati e si sono dimostrati altamente affidabili nel corso degli anni.

BONTEC Supporto TV da Pavimento per Schermi Plasma/LCD/LED 23-55 Pollici con Ruote, Carrello Staffa Porta Mobile Supporto TV Fino a 25 kg, Max VESA 400 x 400 mm In offerta a 63,19 € – invece di 81,99 €

sconto 23% – fino a 8 apr 22

BONTEC Supporto TV da Pavimento con Ruote Carrello, Staffa Porta Mobile Supporto per Schermi 23″-60″ Plasma/LCD/LED, Con portata max. 25 kg In offerta a 74,39 € – invece di 91,99 €

sconto 19% – fino a 8 apr 22

BONTEC Supporto TV da Pavimento con Ruote Carrello, Staffa Porta Mobile Supporto per Schermi 23″-60″ Plasma/LCD/LED, Con portata max. 25 kg, Max VESA 400 x 400 mm (Bianco) In offerta a 75,19 € – invece di 97,99 €

sconto 23% – fino a 8 apr 22

BONTEC Universale Supporto TV da pavimento per TV da 30-70 pollici LED OLED LCD, Porta TV da Terra Regolabile in Altezza con Ripiani in Vetro Temperato a 2 Livelli Max VESA 600x400mm, Fino a 40KG In offerta a 66,39 € – invece di 86,99 €

sconto 24% – fino a 8 apr 22

BONTEC Supporto TV Ruote per Schermo LCD/LED/Plasma da 32-70 pollici, Mobile Carrello Porta TV con Vassoio, Supporto TV da Terra Regolabile in Altezza,Max VESA 600 x 400mm, Ultra Resistente 50 kg In offerta a 81,59 € – invece di 110,99 €

sconto 26% – fino a 8 apr 22

BONTEC Universale Supporto TV da Tavolo per Schermi da 17 a 43 pollici, Piedistallo per TV Regolabile in Altezza e Girevole con Base in Vetro Temperato, VESA Max 200×200 mm, Fino a 45 kg In offerta a 24,79 € – invece di 33,99 €

sconto 27% – fino a 8 apr 22

BONTEC Supporto da Tavolo per TV da 26-55 Pollici, Regolabile in Altezza e Girevole Piedistallo per TV Max VESA 400×400 mm, che Regge fino a 45 kg In offerta a 28,79 € – invece di 37,99 €

sconto 24% – fino a 8 apr 22

BONTEC Supporto TV da Tavolo per TV da 26-55 Pollici, Universale Altezza Regolabile Piedistallo TV, Supporto TV Fino a 40kg, Max VESA 400×400 mm In offerta a 28,79 € – invece di 63,99 €

sconto 55% – fino a 8 apr 22

BONTEC Supporto da Tavolo Per TV LCD LED da 26-55 Pollici, Support TV Regolazione in Girevole One-Touch, Piedistallo TV che Regge fino a 40 Kg, VESA Max 400×400 mm In offerta a 32,79 € – invece di 45,99 €

sconto 29% – fino a 8 apr 22

BONTEC Supporto TV da Tavolo Universale con Supporto per TV LCD/LED/al Plasma da 32″-65″ – Regolabile in Altezza, Può Contenere 45 kg, VESA Max 600×400 mm In offerta a 34,39 € – invece di 45,99 €

sconto 25% – fino a 8 apr 22

BONTEC Supporto TV da Tavolo Girevole per 42-86 Pollici LED LCD Plasma Piatto TV Curvo, Altezza Regolabile TV Stand con Base in Vetro Temperato, Grande Base TV Stand Regge 50kgs, Max. VESA 800x600mm In offerta a 68,79 € – invece di 90,99 €

sconto 24% – fino a 13 apr 22

BONTEC Supporto Monitor Braccio con Vassoio per Laptop per Schermo LED LCD da 13 a 27 Pollici, Inclinazione Rotazione Supporto Ergonomico da Tavolo con Morsetto, Dimensioni VESA: 75×75-100×100 mm In offerta a 50,39 € – invece di 64,99 €

sconto 22% – fino a 13 apr 22

BONTEC Altoparlante Stand Supporto Piedistallo con Gestione di Cavi per SONOS PLAY:1 e PLAY:3 Nero In offerta a 51,99 € – invece di 67,99 €

sconto 24% – fino a 13 apr 22

BONTEC Braccio Monitor Singolo per Schermo LED LCD da 13 a 32 Pollici, Ergonomica Inclinazione e Rotazione Braccio Monitor Scrivania con Morsetto, Dimensioni VESA: 75×75-100×100 mm In offerta a 29,59 € – invece di 35,99 €

sconto 18% – fino a 8 apr 22

BONTEC Braccio per monitor doppio per schermi LCD LED da 13-32 pollici, braccio a molla a gas ruotabile, supporto da scrivania fino a 8 kg, dimensioni VESA: 75×75-100x100mm In offerta a 51,19 € – invece di 70,99 €

sconto 28% – fino a 8 apr 22

BONTEC Braccio per monitor singolo per schermi LCD LED da 13-32 pollici, braccio a molla a gas ruotabile, supporto da scrivania fino a 8 kg, dimensioni VESA: 75×75-100x100mm In offerta a 34,39 € – invece di 50,99 €

sconto 33% – fino a 8 apr 22

BONTEC Porta PC Sotto Scrivania per PC Tower, Porta PC Fisso Fino a 20 kg, Salvaspazio Supporto Computer Holder per Casa Ufficcio In offerta a 17,59 € – invece di 23,99 €

sconto 27% – fino a 13 apr 22

BONTEC Porta TV a Treppiede per Piatti e Curvi da 32-60 Pollici al Plasma/LCD/LED, Altezza di Inclinazione Regolabile Porta TV Portatile da Pavimento, Carrello TV fino a 45kgs, Max VESA 400x400mm In offerta a 59,99 € – invece di 77,99 €

sconto 23% – fino a 8 apr 22

BONTEC Staffa TV a Parete per TV LCD LED Plasma e Curvi da 37-82 Pollici, Inclinabile Supporto da Parete per TV, Max VESA 600x400mm, Fino a 60 kg In offerta a 24,79 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 8 apr 22

BONTEC Staffa TV per 37-80 Pollici LCD/LED/Plasma e Curvi Screens, Girevole ed Estendibile Supporto TV Parete con Doppio Braccio, Ultra Forte Resistente 65 kg, Max. VESA 600x400mm con Cavo HDMI e Livella a Bolla In offerta a 51,19 € – invece di 67,99 €

sconto 25% – fino a 8 apr 22

BONTEC Staffa TV per LCD LED Curvo a Schermo da 26-55 pollici, Inclinazione e Girevole Supporto da parete per TV con Braccio Estensibile, Supporto Ultra Resistente 45 kg, Max VESA 400x400mm In offerta a 27,19 € – invece di 36,99 €

sconto 26% – fino a 8 apr 22

BONTEC Staffa TV per Televisori da 13-42 pollici a LED/ LCD/ OLED, Supporto TV con Braccio Girevole ed Estendibile per Schermi, Staffa per Montaggio su Parete Fino a 35 kg, Max VESA 200 x 200 mm In offerta a 19,19 € – invece di 28,99 €

sconto 34% – fino a 8 apr 22

BONTEC Staffa TV per Televisori da 23-55 Pollici a LED, LCD, Plasma e Curvi, Inclinabile Ultra Sottile Supporto TV Parete Fino a 45 kg, Max. VESA 400x400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi In offerta a 19,19 € – invece di 29,99 €

sconto 36% – fino a 8 apr 22

BONTEC Staffa TV per Televisori LCD LED Plasma Curvo da 26-55 Pollici, Ultrasottile Inclinabile Supporto TV da Parete fino a 55kg, Max VESA 400 x 400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi In offerta a 17,59 € – invece di 23,99 €

sconto 27% – fino a 13 apr 22

BONTEC Staffa TV per Televisori LCD LED Plasma Curvo da 37-86 Pollici, Ultrasottile Inclinabile Supporto TV da Parete fino a 75kg, Max VESA 600 x 400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi In offerta a 21,59 € – invece di 29,99 €

sconto 28% – fino a 8 apr 22

BONTEC Supporto da Parete Inclinabile e Girevole Staffa Orientabile per TV LCD LED da 13?-37? Pollici In offerta a 19,19 € – invece di 26,99 €

sconto 29% – fino a 13 apr 22

BONTEC Supporto da Parete per TV da LED LCD 32-75 pollici, Staffa TV con Movimento Inclinabile ed Estendibile, Supporto TV per Muro Staffa Ultra Resistente a 60kg, Max VESA 600x400mm In offerta a 36,79 € – invece di 47,99 €

sconto 23% – fino a 8 apr 22

BONTEC Supporto da Parete TV da 13-42 Pollici, Staffa TV Inclinabile, Girevole ed Estendibile, Supporto TV Peso Fino a 20 kg, Max VESA 200x200mm In offerta a 18,39 € – invece di 25,99 €

sconto 29% – fino a 8 apr 22

BONTEC Supporto Doppio Monitor da Scrivania per 13-27inch Schermi, Molla a Gas dinamica Complete Supporto da Tavolo a Doppio Braccio con Morsetto VESA 75x75mm-100x100mm In offerta a 48,79 € – invece di 70,99 €

sconto 31% – fino a 13 apr 22

BONTEC Supporto Doppio Monitor per Schermi LED LCD da 13 a 27 Pollici, Inclinazione e Rotazione Braccio Monitor Scrivania Fino a 8kg, 2 Opzioni di Montaggio, VESA 75/100 In offerta a 36,79 € – invece di 52,99 €

sconto 31% – fino a 13 apr 22

BONTEC Supporto Doppio Monitor per Schermo da 13″-27″, Supporto autoportante da scrivania per 2 Monitor LCD LED, VESA 75x75mm e 100x100mm, Max Fino a 10kg In offerta a 40,79 € – invece di 47,99 €

sconto 15% – fino a 13 apr 22

BONTEC Supporto Doppio Monitor per Schermo LED LCD da 13 a 27 Pollici, Ergonomica Inclinazione e Rotazione Braccio Monitor Scrivania con Morsetto, Dimensioni VESA: 75×75-100×100 mm In offerta a 37,00 € – invece di 52,99 €

sconto 30% – fino a 13 apr 22

BONTEC Supporto Monitor da Scrivania in Vetro,Supporto per Monitor Regolabile in Altezza, Rialzo Monitor per Laptop, Computer, iMac, PC, Stampante, Alza monitor Fino a 40kg con 5x Velcro In offerta a 19,98 € – invece di 28,99 €

sconto 31% – fino a 13 apr 22

BONTEC Supporto PC Portatile Inclinabile Tablet MacBook Pieghevole Ergonomico Stand per PC Portatile Angolo Regolabile fino a 15 pollici In offerta a 17,59 € – invece di 23,99 €

sconto 27% – fino a 13 apr 22

BONTEC Supporto per Monitor con Cassetto, Supporto per Laptop Ergonomico Regolabile in Altezza a 3 Livelli con Piattaforma a Rete per Laptop, Computer, iMac, Rialzo Monitor con Fascette, Fino a 20KG In offerta a 20,79 € – invece di 28,99 €

sconto 28% – fino a 13 apr 22

BONTEC Supporto per Monitor in Ergonomico Altezza del Monitor Regolabile, Premium Metallo Supporto per Monitor da Scrivania per Computer Portatile, Computer, iMac, PC, Stampante Fino a 20kg In offerta a 18,39 € – invece di 25,99 €

sconto 29% – fino a 8 apr 22

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, Notebook, iMac, W540 x D255 x H104mm In offerta a 29,59 € – invece di 42,99 €

sconto 31% – fino a 13 apr 22

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, W420 x D235 x H142mm (2 Livelli) In offerta a 21,59 € – invece di 28,99 €

sconto 26% – fino a 8 apr 22

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, W540 x D255 x H142mm (2 Livelli) In offerta a 32,79 € – invece di 41,99 €

sconto 22% – fino a 8 apr 22

BONTEC Supporto per Monitor, Supporto per Monitor di Computer con Piattaforma a Rete per Laptop, Computer, iMac, PC, Rialzo Monitor con Slot per La Gestione dei Cavi, Fino a 25KG(Bianco) In offerta a 17,59 € – invece di 22,99 €

sconto 23% – fino a 13 apr 22

BONTEC Supporto per Monitor, Supporto per Monitor di Computer con Piattaforma a Rete per laptop, Computer, iMac, PC, Rialzo Monitor con Slot per La Gestione dei Cavi, Fino a 25KG(Nero) In offerta a 16,79 € – invece di 23,99 €

sconto 30% – fino a 13 apr 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).