Apple ha brevettato un sistema per usare più iPad e iPhone insieme, in tandem

Sarà forse un giorno possibile usare più iPad e iPhone insieme, contemporaneamente, un meccanismo utile, ad esempio nelle presentazioni video ma anche altri ambiti.

Il sito Appleworld.today riferisce di un brevetto della Mela che fa riferimento alla possibilità di usare sensori e altri elementi per capire come e in che modo due o più dispositivi siano posizionati l’uno accanto all’altro, permettendo di gestire più iPad e iPhone insieme, tenendo conto non solo del display ma anche degli speaker, con altoparlanti utilizzabili per riprodurre canali audio diversi, offrendo esperienza audio multi-canale.

Apple ha anche previsto la possibilità di collegare iPad e iPhone in catena, con varie modalità di orientamento.

Non sono noti altri dettagli del brevetto ma sembra in qualche modo un sistema in grado di distribuire segnali audio e video su più dispositivi, funzionalità che potrebbe essere utile anche nell’ambito di applicazioni di digital signage, in esercizi commerciali o a scopo informativo in aule scolastiche e librerie.

