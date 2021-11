Sonos ora supporta DTS Digital Surround su Beam, Arc e Amp e presto arriverà Amazon Music Ultra HD e Dolby Atmos Music

Con l’ultimo aggiornamento della sua app S2 (dedicata ai modelli più recenti) Sonos sta lanciando una serie di upgrade che faranno la felicità dei fan dell’home theater o, se volete, dell’audio spaziale

L’upgrade riguarda la più potente soundbar Sonos Arc, le più piccole soundbar Beam di prima e seconda generazione (la prima è in mega offerta su Amazon a 349 € ), e le meno recenti soundbar Playbar e Playbase e infine l’amplificatore Amp: tutti questi modelli riceveranno il supporto DTS digital Surround.

La codifica DTS supporta l’audio a 5.1 canali e sarà quindi necessario abbinare due speaker posteriori che possono essere una coppia di Move, Five, Roam, One, One SL e pure degli speaker Synfonisk di Ikea realizzati da Sonos.

Quando la riproduzione dell’audio DTS Digital Surround sarà attiva verrà visualizzato il badge realtivo sull’applicazione Sonos in versione S2

Con l’aggiornamento dell’app S2 arrivano anche le impostazioni di risparmio batteria per gli speaker portatili Roam e Move che fanno spegnere gli altoparlanti se non ci sono segnali in arrivo; per riattivarli occorrerà attivare i pulsanti fisici.

Questa opzione ovviamente impedisce l’uso multiroom tradizionale in modalità “sempre pronto” ma visto che i due modelli sono utilizzati anche in maniera spot e pure in mobilità e questa opzione secondo Sonos aumenta la possibile durata della batteria di Move fino a 30 giorni e di Roam fino a 70 giorni. Sta all’utente scegliere che modalità utilizzare.

Arriva anche Regolazione EQ sulla schermata “Ora in riproduzione”. Gli utenti iOS che riproducono contenuti in streaming saranno ora in grado di regolare alti, bassi e volume, tramite la schermata In riproduzione nell’app Sonos. Per accedere alle impostazioni EQ dalla schermata -In Riproduzione- basta toccare la barra di scorrimento del volume e premere il pulsante delle impostazioni sul lato destro. Il supporto per Android per questa funzionalità sarà disponibile nei prossimi mesi.

Per completare gli aggiornamenti per gli appassionati di audio spaziale Sonos ha garantito che Il supporto per Amazon Music Ultra HD e Dolby Atmos Music (quello che trovate su Apple Music) arriverà in tempi brevi.

Ricordiamo che tutti gli speaker recenti di Sonos sono compatibili AirPlay 2 e possono funzionare direttamente da iPhone, iPad, Apple Watch e Mac anche in modalità multistanza grazie al protocollo Apple oltre che dall’app di Sonos.

