iPad mini 7 si ripristina senza collegamento con cavo

In caso di necessità, il firmware di tutti gli iPhone 16 può essere ripristinato senza fili sfruttando un altro iPhone e iPad nelle vicinanze, senza necessariamente bisogno di collegarlo a un Mac o a un PC via cavo.

Lo stesso sistema di ripristino wireless visto sugli iPhone più recenti è supportato anche con gli iPad mini 7 con chip A17 Pro.

Lo riferisce il sito statunitense 9to5Mac spiegando che sugli iPad mini più recenti è presente la nuova funzionalità di recovering over-the-air integrata sugli iPhone 16.

Impostando il dispositivo in modalità Recupero sarà possibile ripristinarlo mettendolo vicino a un diverso iPhone o iPad. Il recovering in modalità wireless funziona con tutti gli iPhone 16 e l’iPad mini 7 e il dispositivo vicino (da usare per avviare la procedura di ripristino) può essere un qualunque iPhone o iPad con iOS 18/iPadOS 18.

La modalità di recovering senza fili è stata integrata per la prima volta su Apple Watch con iOS 15.4 e watchOS 8.5, e successivamente anche su Apple TV con iOS 17 e tvOS 17, dispositivi che è possibile recuperare con un iPhone nelle vicinanze.

Di una funzionalità per eseguire il ripristino in modalità completamente wireless si parlava da anni, ma solo recentemente questa novità è effettivamente arrivata.

Dopo avere avviato la modalità di ripristino (su iPad premendo e rilasciando rapidamente il tasto del volume più vicino al tasto superiore, premendo e rilascia rapidamente il tasto del volume più lontano dal tasto superiore e infine tenendo premuto il tasto superiore finché il dispositivo non inizia a riavviarsi), appare la schermata della modalità di recupero; seguendo i passaggi indicati, sul dispositivo funzionante e connesso alla rete WiFi è possibile avviare il download del software per il dispositivo e trasferirlo su quello che non funziona o bisogna ripristinare.

Durante lo svolgimento della procedura è possibile visualizzare l’avanzamento del ripristino; al termine l’iPad viene riavviato automaticamente. Ovviamente, oltre che in modalità wireless, è sempre possibile usare un computer per ripristinare in modo tradizionale il dispositivo usando un cavetto.

I pre-ordini di iPad mini 7 sono stati avviati il 15 ottobre; i primi dispositivi arriveranno da oggi mercoledì 23 ottobre, disponibili anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

A questo indirizzo trovate un nostro confronto tra iPad mini con A17 Pro e iPad mini 6.