Apple, il 30 gennaio sapremo se iPhone 16 ha venduto o no

Pubblicità

Apple presenterà il 30 gennaio i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2025, evento durante il quale dovremmo conoscere dati di vendita su dispositivi quali iPhone 16, Apple Watch Series 10, e comprendere l’andamento delle vendite dei vari prodotti nelle ultime festività.

Il 31 ottobre dello scorso anno, presentando i risultati finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale, Apple aveva annunciato un fatturato trimestrale pari a 94,9 miliardi di dollari, un incremento del 6% rispetto all’anno precedente.

I nuovi dati dovrebbero permettere di comprendere l’andamento delle vendite di iPhone 16 e Apple Watch Series 10, presentati a metà settembre dello scorso anno; i dati del precedente trimestre includevano, infatti, solo due settimane di vendite degli ultimi dispositivi. I dati del Q1 2025 includono le vendite da ottobre a dicembre e permetteranno di avere un quadro più chiaro di come ha reagito il mercato.

Con Luca Maestri che non è più CFO di Apple, toccherà a Kevin Parekh presentare gli ultimi dati; quest’ultimo lavora in Apple da oltre 10 anni (è stato vice di Maestri). Parekh aveva svolto finora il ruolo di vice president of financial planning and analysis a Cupertino; con le dimissioni di Maestri (che continuerà ad avere un ruolo ridotto in azienda supervisionando le funzioni informatiche e immobiliari) tocca a Parekh svolgere i compiti che prima spettavano a Maestri.

Apple fornirà l’audio streaming live della conference call sui risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2025 a partire dalle 23 ora italiana del 30 gennaio.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina.