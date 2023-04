Apple, il 4 maggio risultati del secondo trimestre

Apple annuncerà il 4 maggio i risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2023.

Il secondo trimestre fiscale permetterà di conoscere dettagli sulle vendite dal periodo di fine dicembre a marzo, ed è tipicamente fiacco per Apple, essendo quello che segue il trimestre delle festività.

Il 17 gennaio Apple ha ad ogni modo presentato il nuovo HomePod, il 18 gennaio il nuovo Mac mini con chip M2 e M2 Pro e il MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max, il 7 marzo gli iPhone 14 e iPhone 14 Plus nel nuovo colore giallo.

Annunciando il 2 febbraio i risultati del primo trimestre fiscale (che si è concluso il 31 dicembre 2022), Apple ha riportato un fatturato trimestrale pari a 117,2 miliardi di dollari (in calo del 5 percento rispetto all’anno precedente) e non ha indicato indicazioni prospettiche (la cosiddetta “guidance”) sul futuro trimestre. Il CFO della Mela, Luca Maestri, aveva all’epoca riferito di “un contesto ancora difficile per tutti”, evidenziando ad ogni modo una crescita della base installata di Apple, ora con “più di 2 miliardi di dispositivi attivi”, e il record assoluto di fatturato nell’ambito dei servizi, di 20,8 miliardi di dollari, “nonostante il difficile contesto macroeconomico e i notevoli limiti di fornitura”.

Apple offrirà l'audio streaming live della conference call sui risultati finanziari del secondo trimestre dell'anno fiscale a partire dalle 23 ora italiana del 4 maggio. Macitynet seguirà la presentazione e pubblicherà articoli e approfondimenti.