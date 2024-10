Apple svela iMac M4 e in nuovi colori

Pubblicità

Come anticipato dalle indiscrezioni e per una volta anche da Apple, la settimana di novità inizia con iMac ora con chip Apple Silicon M4 e finalmente 16 GB di memoria RAM di serie, come sognato da anni da numerosi utenti Apple.

Il colosso di Cupertino dichiara che il nuovo iMac M4 è fino a 1,7 volte più veloce nella produttività quotidiana e fino a 2,1 volte più veloce nei compiti più impegnativi, come foto editing e videogiochi: questi incrementi di prestazioni sono calcolati rispetto a iMac con chip M1.

Il balzo di prestazioni è più sostenuto per il Nerual Engine che Apple dichiara oltre tre volte più veloce di quello di M1, rendendo iMac il computer tutto in uno più indicato anche per le applicazioni di intelligenza artificiale.

Ci sono diverse novità sul fronte della connettività: la macchina infatti supporta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e arriva a offrire fino a 4 porte Thunderbolt 4, in grado di supportare fino a due monitor esterni con risoluzione 6K.

Grazie alla presenza della nuova fotocamera frontale da 12 MP Center Stage Camera, l’utente è sempre perfettamente al centro e inquadrato durante le videochiamate. La presenza di due lenti grandangolari permette di inquadrare sia l’utente sia la scrivania dall’alto, utile per presentazioni e anche nel settore Educational.

Per la prima volta iMac M4 permette di scegliere il rivestimento nano-texture per lo schermo per ridurre i riflessi, soluzione da sempre molto apprezzata dagli utenti professionisti.

Il nuovo iMac M4 arriva in nuove colorazioni: verde, giallo, arancione, rosa, viola e blu oltre all’argento. Inclusa Magic Keyboard e a scelta tra Magic Trackpad o Magic Mouse ora tutti con connessioni USB-C.

iMac M4, disponibilità e prezzi

I nuovi iMac M4 si possono già preordinare e saranno disponibili a partire da venerdì 8 novembre. I prezzi partono da 1.529 euro (1.469€ per il settore Education) la versione con CPU 8-core, GPU 8-core, 16GB memoria unificata che può essere aumentata fino a 24GB, archiviazione SSD da 256GB configurabile fino a 1TB, due porte Thunderbolt / USB 4, una Magic Keyboard e un Magic Mouse o Magic Trackpad.

iMac con CPU 10-core e GPU 10-core parte da 1.779€ (€1.659 settore Education): ha di serie 16GB di memoria unificata che può essere aumentata fino a 32GB, archiviazione SSD da 256GB configurabile fino a 2TB, quattro porte Thunderbolt 4, una Magic Keyboard con Touch ID e un Magic Mouse o Magic Trackpad.