Xiaomi TV Max e S Mini LED alzano le specifiche e stracciano i prezzi

Xiaomi introduce due nuove serie di televisori in Italia: Xiaomi TV MAX 2025 (già anticipata a fine settembre) e TV S Mini LED 2025. La prima rappresenta un modello top di gamma, mentre la seconda offre una scelta più economica, che non rinuncia però a caratteristiche tecniche importanti.

La serie MAX 2025 è dotata di Google TV, così da consentire accesso a un ampio catalogo di contenuti, inclusi film e applicazioni da poter scaricare direttamente dal Google Play Store. Questi modelli di TV offrono tecnologia di compensazione del movimento MEMC, garantendo immagini fluide in qualità 4K UHD.

È disponibile nei formati da 85 e 100 pollici, con un refresh rate di 144Hz per una visione ottimale anche di contenuti sportivi. Inoltre, offre la modalità Game Boost, che porta il refresh rate fino a 240Hz, così da essere dispositivi ottimizzati anche per un’esperienza di gioco fluida.

Il pannello è con tecnologia QLED, progettato per migliorare la riproduzione dei colori e dei contrasti, con supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos. Xiaomi afferma anche che queste TV fanno uso dell’intelligenza artificiale per ottimizzare la qualità delle immagini, migliorando la risoluzione e i dettagli.

Xiaomi TV S Mini LED 2025

Gli altri modelli presentati fanno parte della serie S Mini LED 2025 e sono disponibili nei formati da 55, 65 e 75 pollici. In questo caso il pannello utilizza la tecnologia Mini LED con risoluzione 4K.

Questa serie offre 308 zone di local dimming nel modello da 55 pollici, per migliorare neri e luminosità, mentre l’algoritmo HDR sviluppato internamente da Xiaomi, supportato da tecnologia AI, ottimizza la luminosità delle immagini.

Anche queste TV S Mini sono dotate di una frequenza di aggiornamento di 144Hz e supportano HDMI 2.1, quindi anche questi TV sono adatti anche per il gaming grazie alla riduzione del lag e al frame tearing. Non manca il supporto alle tecnologie audio Dolby Atmos e IMAX Enhanced, per un’esperienza audio superiore con le tecnologie più diffuse.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi TV MAX 2025 sarà disponibile su mi.com a partire dal 28 novembre, con un prezzo di 1299,99 € per il modello da 85 pollici e 1999,99 € per quello da 100 pollici.

Anche la serie Xiaomi TV S Mini 2025 sarà disponibile nello stesso periodo, con il modello da 55 pollici al prezzo di 599,99€, il modello da 65 pollici a 799,99 € e il modello da 75 pollici a 1099,99€.

I prodotti e i TV Xiaomi si acquistano anche su Amazon a partire da questa pagina.